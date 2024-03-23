نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالحميد يوضح كواليس رحيله عن الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس استقالته من نادي الاتحاد السكندري، لافتا إلى أن محمد مصيلحي رئيس النادي خيره بين الاستمرار في عمله بالإعلام والاستمرار في تدريب الناد رغم أنه تعاقد معي وهو يعلم كافة الظروف ولكنه علل ذلك بأنه الجمهور في حالة غضب فقدمت استقالتي".

فيديو.. تامر عبدالحميد يكشف كواليس رحيله عن الاتحاد السكندري

وأضاف تامر عبدالحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإعلام الرياضي ملون بالأبيض والأحمر، وباقي الأندية "غلابة"، لافتا إلى أن الإعلام الرياضي إعلام مصالح وموجه".

وأوضح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يعتزم الترشح على رئاسة نادي الزمالك بقوة، ولدي بعض التحفظات لا يمكن تطبيقها داخل الزمالك إلا بتولي رئاسته.