عاجل.. الأهلي يقرر تمديد عقد نجم الفريق بعد موافقة كولر

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي، فتح ملف تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، والتفاوض معه من أجل استمراره داخل ملعب التتش، خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يقرر تمديد عقد نجم الفريق بعد موافقة كولر

ويسعى النادي الأهلي، لتجديد عقد أحمد عبدالقادر لاعب الفريق، حيث ينتهي عقده في صيف 2025 ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل، ويرغب النادي في استمراره.

وأبدت شركة الكرة ولجنة التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، الرغبة في تجديد عقد عبد القادر باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي.

ويرى مسؤولو القلعة الحمراء، أن تجديد عقد عبد القادر أمر هام خاصةً أنه من أبناء النادي، وحال الاستقرار على رحيله يكون على سبيل الإعارة يعد التجديد بدلًا من رحيله مجانًا.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري بتنزانيا في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 7 أبريل المقبل في القاهرة.

