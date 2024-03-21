نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تعليق ناري ورسالة لـ فاروق جعفر بشأن رشوة النادي الإسماعيلي للحكام الأفارقة خلال السبعينيات (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق بشأن رشوة النادي الإسماعيلي للحكام الأفارقة خلال السبعينيات.

فيديو - "رشوة الحكام الأفارقة".. أسامة خليل يرد على فاروق جعفر: متحكرش من الإسماعيلي

وأوضح أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تواصل مع فاروق جعفر وأوضح له أنه لا يوجد داع للحديث عن الأندية والتحكيم في إفريقيا لأن الجميع يعلم مساوئ التحكيم الإفريقي وأكبر مشكلة في الكرة الإفريقية ترجع إلى الحكام الأفارقة.

وتابع نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الإسماعيلي حصل على كأس أندية إفريقيا فيجب تشجيع الظاهرة وتشجيع باقي الأندية المصرية، ولا أحقر من شأن البطولة والتي حصل الدراويش عليها.