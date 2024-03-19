- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: إنتر ميلان يدخل على خط جودمندسون.. وموندو تعلق على بيان ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 19-03-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:-
ليكيب
التحكيم..على الحكم مراجعة كل شيء..الكاحل يطحن، السلسلة تتوقف
موندو ديبورتيفو
المتصدر..كوبارسي " سيكون حلما" ان تتجاوز سيرجيو راموس..بيان ريال مدريد "انهم يتناسون الاهانات الموجهة بحق فيني"
لاجازيتا ديلو سبورت:
إنتر ميلان يدخل على خط جودمندسون
قضية المنتخب الوطني
" ماكس لديه بعض الحلول "
كابيلو " اليوفي فريق مزاجي وليس متحد "