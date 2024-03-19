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الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: إنتر ميلان يدخل على خط جودمندسون.. وموندو تعلق على بيان ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: إنتر ميلان يدخل على خط جودمندسون.. وموندو تعلق على بيان ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 19-03-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:-

ليكيب

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 التحكيم..على الحكم مراجعة كل شيء..الكاحل يطحن، السلسلة تتوقف

 موندو ديبورتيفو

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المتصدر..كوبارسي " سيكون حلما" ان تتجاوز سيرجيو راموس..بيان ريال مدريد "انهم يتناسون الاهانات الموجهة بحق فيني"

لاجازيتا ديلو سبورت:

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إنتر ميلان يدخل على خط جودمندسون
قضية المنتخب الوطني
" ماكس لديه بعض الحلول "
كابيلو " اليوفي فريق مزاجي وليس متحد "

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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