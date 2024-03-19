نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: إنتر ميلان يدخل على خط جودمندسون.. وموندو تعلق على بيان ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 19-03-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:- ليكيب التحكيم..على الحكم مراجعة كل شيء..الكاحل يطحن، السلسلة تتوقف موندو ديبورتيفو المتصدر..كوبارسي " سيكون حلما" ان تتجاوز سيرجيو راموس..بيان ريال مدريد "انهم يتناسون الاهانات الموجهة بحق فيني" لاجازيتا ديلو سبورت: إنتر ميلان يدخل على خط جودمندسون

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