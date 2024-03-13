موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني استعداداته لمواجهة نظيره فريق أيندهوفن الهولندي مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند وأيندهوفن

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق بروسيا دورتموند أمام نظيره فريق ايندهوفن الهولندي مساء اليوم الأربعاء على ملعب الفريق الأول.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة ذهاب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق بروسيا دورتموند أمام نظيره فريق ايندهوفن انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وتنقل أحداث مباراة بروسيا دورتموند أمام نظيره فريق ايندهوفن مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.