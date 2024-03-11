عاجل.. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح وسط تأهب الأندية السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - حدد مُلاك فريق نادي ليفربول الانجليزي سعر بيع الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم وذلك في ظل ارتباطه بالانتقال للأندية المنافسة في دوري روشن وسط اهتمامات الثنائي الهلال واتحاد جدة.

ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح وسط تأهب الأندية السعودية

وسبق وأن عرض نادي اتحاد جده عرضًا للظفر بخدمات محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الماضي لكن إدارة الريدز رفضت التفريط في خدمات هدافها الأول.

واستمر صلاح في الانفيلد وسط مطالبات يورجن كلوب بالحفاظ عليه ومنع رحيله لكن مغادرة الالماني بنهاية الموسم الجاري جعلت الأندية السعودية تحاول مجددًا لضمه.

وقال موقع "Football Insider" صباح اليوم أن إدارة الريدز سوف تضع 100 مليون جنيه استرليني لكافة الاندية الراغبة في ضم الفرعون المصري.

وسيبدأ الصراع من الآن وصاعدًا لضم صلاح الذي حقق منذ اسابيع اولى القاب الموسم بالفوز بكأس الرابطة الانجليزية على حساب تشيلسي بهدف فيرجيل فان دايك.