نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الكونفدرالية قبل مباريات الجولة الاخيرة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتصدر التونسي بسام الصرارفي لاعب فريق الافريقي، قائمة هدافي بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال النسخة الحالية برصيد 4 أهداف قبل الجولة السادسة من دور المجموعات.

بينما يأتي المهاجم الغاني المخضرم جون أنطوي لاعب فريق دريمز في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، وأيضا وإيدوه لاعب الافريقي في الوصافة برصيد 3 أهداف، وأحمد سيد زيزو أيضا بنفس الرصيد.

مباريات اليوم في الكونفدرالية

مودرن فيوتشر 6:00 الهلال الليبي

اتحاد العاصمة 6:00 سوبر سبورت

الافريقي التونسي 6:00 أكاديميكا لوبيتو الأنجولي

ريفرز يونايتد النيجيري 6:00 دريمز الغاني

ديابل نوار الكونغولي 9:00 سيخوخون الجنوب إفريقي

نهضة بركان 9:00 الملعب المالي

ساجرادا الأنجولي 9:00 أبو سليم الليبي

يذكر أن الكونغولي فيستون مايلي كان هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الماضية برصيد 6 أهداف، وكان وقتها لاعبا في فريق يانج أفريكانز قبل انتقاله لفريق بيراميدز.