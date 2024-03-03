نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الكونفدرالية قبل مباريات الجولة الاخيرة ؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يتصدر التونسي بسام الصرارفي لاعب فريق الافريقي، قائمة هدافي بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال النسخة الحالية برصيد 4 أهداف قبل الجولة السادسة من دور المجموعات.
بينما يأتي المهاجم الغاني المخضرم جون أنطوي لاعب فريق دريمز في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، وأيضا وإيدوه لاعب الافريقي في الوصافة برصيد 3 أهداف، وأحمد سيد زيزو أيضا بنفس الرصيد.
مباريات اليوم في الكونفدرالية
- مودرن فيوتشر 6:00 الهلال الليبي
- اتحاد العاصمة 6:00 سوبر سبورت
- الافريقي التونسي 6:00 أكاديميكا لوبيتو الأنجولي
- ريفرز يونايتد النيجيري 6:00 دريمز الغاني
- ديابل نوار الكونغولي 9:00 سيخوخون الجنوب إفريقي
- نهضة بركان 9:00 الملعب المالي
- ساجرادا الأنجولي 9:00 أبو سليم الليبي
يذكر أن الكونغولي فيستون مايلي كان هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الماضية برصيد 6 أهداف، وكان وقتها لاعبا في فريق يانج أفريكانز قبل انتقاله لفريق بيراميدز.