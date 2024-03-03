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من يتصدر ترتيب هدافي الكونفدرالية قبل مباريات الجولة الاخيرة ؟

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أحمد جودة - القاهرة -  

يتصدر التونسي بسام الصرارفي لاعب فريق الافريقي، قائمة هدافي بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال النسخة الحالية برصيد 4 أهداف قبل الجولة السادسة من دور المجموعات.

بينما يأتي المهاجم الغاني المخضرم جون أنطوي لاعب فريق دريمز في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، وأيضا وإيدوه لاعب الافريقي في الوصافة برصيد 3 أهداف، وأحمد سيد زيزو أيضا بنفس الرصيد.

مباريات اليوم في الكونفدرالية

  • مودرن فيوتشر 6:00 الهلال الليبي
  • اتحاد العاصمة 6:00 سوبر سبورت
  • الافريقي التونسي 6:00 أكاديميكا لوبيتو الأنجولي
  • ريفرز يونايتد النيجيري 6:00 دريمز الغاني
  • ديابل نوار الكونغولي 9:00 سيخوخون الجنوب إفريقي
  • نهضة بركان 9:00 الملعب المالي
  • ساجرادا الأنجولي 9:00 أبو سليم الليبي

يذكر أن الكونغولي فيستون مايلي كان هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الماضية برصيد 6 أهداف، وكان وقتها لاعبا في فريق يانج أفريكانز قبل انتقاله لفريق بيراميدز.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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