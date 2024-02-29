نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رقم قياسي تاريخي لطلب تذاكر نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية أن الطلب على تذاكر نهائي كأس مصر 2023 وهي التي تجمع بين الأهلي والزمالك يوم الثامن من مارس على ملعب الأول بارك.

رقم قياسي تاريخي لطلب تذاكر نهائي كأس مصر

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور جاء فيه:" وصل الطلب على نهائي كاس مصر التذاكر اكثر من نص مليون طلب تذكره... احراج وطلب كبير جدًا جماهيريه غير طبيعيه وثقو في كلامي ستكون نسخه مختلفه بقيمة كاس مصر في ١٠٠ سنه وقيمة الاهلي والزمالك... السعودي اخ المصري دائمًا ولن ترونا الا معًا

وكان آل الشيخ قد زف بشرى سارة لجماهير كرة القدم المصرية والعربية بعد أن أكد تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة وهو الذي يتم تقديمه بواسطة سيف زاهر وهاني حتحوت فيما سيكون مدحت شلبي معلقًا على المباراة.