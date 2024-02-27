نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27/2/2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي كرة القدم عددا من المباريات في الدوريات المختلفة، والذي يأتي أبرزها مواجهة الأهلي أمام بلدية المحلة في الدوري المصري، وريال سوسيداد أمام نظيره مايوركا في كأس الاتحاد الاسباني، لوتون تاون ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ابرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس الاتحاد الانجليزي

وتنطلق في هذه البطولة 3 مباريات أبرزها مانشستر سيتي

بورنموث -ليستر سيتي – الساعة 9:30 مساء

وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 3

بلاكبيرن روفرز - نيوكاسل يونايتد – الساعة 9:45 مساء وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 2

لوتون تاون - مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1

كأس فرنسا

وتنطلق في هذه البطولة مباراة واحدة والتي جاءت كالاتي:

ليون - ستراسبورج – الساعة 9:45 مساء

وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 4

كأس ملك إسبانيا

وتنطلق في هذه البطولة مباراة واحدة وهي:

ريال سوسييداد - ريال مايوركا – الساعة 10:30 مساء وتنقل على قناة مجموعة القنوات السعودية SSC

كأس تركيا

أنقرة جوجو -فنربخشة – الساعة 7:45 مساء

الدوري المصري

الأهلي- بلدية المحلة- الساعة 7 مساء وتنقل المباراة على قناة on Time sports