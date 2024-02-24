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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم في كل ربوع الوطن العربي وحول العالم بفارغ الصبر مواجهة مثيرة في الدوري الإسباني، حيث يتوجه الأضواء نحو مباراة أتلتيكو مدريد وألميريا المقررة يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، ويتنافس الفريقان في إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، مع وعد بلقاء مثير ومشوق يشهد صراعًا رياضيًا مثيرًا على أرضية الملعب.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها موعد وتفاصيل المباراة بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء المنتظر، لنتابع سويًا أحدث المستجدات في عالم الكرة الإسبانية.

ترتيب أتلتيكو مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

يتواجد أتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024 برصيد 51 نقطة حصل عليهم بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 والخسارة في 6 مباريات أخري، بينما ألميريا يتذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 ومهدد بقوة للهبوط للدرجة الثانية حيث أنة لم يفوز أي مباراة حتة الأن وتعادل في 8 مباريات وخسر في 17 مباراة، ولهذا فمن المتوقع أن نري مباراة قوية بين الفريقين حيث يسعي كلاهما للفوز بشدة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ألميريا يوم السبت في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد مع نظيرة صاحب الأرض ألميريا، مساء يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، في تمام الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على أرضية ملعب باور هورس.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد أمام ألميريا يوم السبت في الدوري الإسباني

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق البث الحصرية لكل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي هي التي ستقوم ببث مباراة أتلتيكو مدريد وألميريا.