نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أزمة متوقعة" ما مدى تأثير رحيل مبابي على الدوري الفرنسي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن مدى تأثير رحيل النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي والانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، حيث من المتوقع أن تحدث أزمة قوية.

مدى تأثير رحيل مبابي على الدوري الفرنسي

وبحسب تقارير صحفية فإن كيليان مبابي أخبر مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بالرحيل عقب نهاية الموسم والانتقال إلى النادي الملكي في الصيف.

وتحدث آلان كايزاك رئيس نادي باريس سان جيرمان السابق في تصريحات صحفية له عن مدى تأثير رحيل مبابي قائلا:" سيؤثر رحيل مبابي على الدوري الفرنسي أكثر من باريس سان جيرمان".

وأكد:" سنبيع بلا شك عددًا أقل من القمصان، لكن آلة تسويق باريس سان جيرمان ناجحة بشكل خيالي، لو كنت رئيسًا لما كنت سأشعر بالقلق من التداعيات التجارية لرحيل مبابي".

وأختتم رئيس باريس سان جيرمان السابق:" الشيء الوحيد الذي سأقلق بشأنه هو فترة الانتقالات التالية".