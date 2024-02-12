نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتعادل إيجابيا مع غرناطة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنتيجة 3/3 مع نظيره فريق غرناطة في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة برشلونة وغرناطة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان حتى سجل يامين يامال هدف برشلونة الأول في الدقيقة 15 من تمريرة لكانسيلو وعاد سانشيز بالتعادل في الدقيقة 44 وانتهى الشوط 1/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني من مباراة برشلونة وغرناطة وتعددت محاولات برشلونة للهدف الثاني ولكن سجل بيليستري الثاني لغرناطة في الدقيقة 59 وعاد ليفاندوفسكي بالتعادل في الدقيقة 62 صنعه له جوندوجان وسجل شتيجن حارس برشلونة الهدف الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66 واحرز مارتينيز هدف التعادل ولكن الغى للتسلل وسجل يامال هدف التعادل في الدقيقة 79 وانتهت المباراة 3/3

ترتيب برشلونة وغرناطة

وبهذه النتيجة احتل البارسا المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة بعد تحقيق 15 فوز و6 تعادلات وخسر ثلاثة بينما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بسبعة وهزم بخمسة عشر اخرين.