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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى نادي الداخلية محمود الزنفلي، وتمم التعاقد معه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وذلك عقب تلقي صدمة إصابة محمد الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وتأكد غيابه عن الملاعب ليصبح الزنفلي بديلا له.



واعلن اليوم الأحد أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن نجاح تعاقده مع الزنفلي الحارس البديل لستة أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء وإنهاء كافة التفاصيل الإدارية والمالية للحارس.

غياب الشناوي وضم الزنفلي.. من حارس الأهلي الأساسي بفرمان كولر؟



وعلم "دوت الخليج الرياضي"، أن كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على أن يصبح مصطفى شوبير الحارس الأساسي للمارد الأحمر عقب تأكيد غياب الشناوي لمدة 3 اشهر وخضوعه لعملية جراحية في الكتف بألمانيا.



وكلفت قيمة صفقة محمد الزنفلي للنادي الأهلي مليون ونصف المليون جنيها، ويستعد الحارس للمشاركة في تدريبات الأحمر تحت قيادة المدير الفني كولر، استعدادا للمواجهات القادمة.

