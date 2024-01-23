نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب الكاميرون المتوقع ضد جامبيا في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأفريقية مباراة الكاميرون وجامبيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة حاليا في كوت ديفوار.



يشارك المنتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة في البطولة رفقة كلا من السنغال وغينيا وجامبيا.



يحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام غينيا وخسارته في المباراة الثانية أمام السنغال.



بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصدها من التعادل مع الكاميرون والفوز على جامبيا بهدف نظيف.



يحتاج منتخب الكاميرون للفوز بهذه المباراة بعدد وافر من الأهداف وانتظار هدية منتخب السنغال بالفوز على منتخب غينيا في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت للتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني أو الانتظار لنهاية كافة مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التأهل كواحد من أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.



موعد مباراة الكاميرون وجامبيا في كأس أمم إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وجامبيا يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات BeIN sports القطرية بنقل أحداث المباراة.



من المتوقع أن يخوض منتخب الكاميرون المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: إنزو تشاتو - شارل كاستيليتو، كريستوفر ووه - نوهو تولو.

خط الوسط: يفان نيو - أوليفيه كيمين - أندريه أنجيسا.

خط الهجوم: فرانك ماجري - مومي نجامالو - جورج نكودو.

