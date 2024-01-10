نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الزمالك متوقفة لهذا السبب.. رئيس البنك الأهلي يكشف الكواليس (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي الزمالك لحل أزمة القيد التي تضرب الفارس الأبيض، لتتمكن من التعاقد مع صفقات جديدة خلال الموسم الحالي، لعودة الفريق إلى المنافسة من جديد على البطولات.

واقترب أحد نجوم الفارس الأبيض من الرحيل عن صفوف الزمالك إلى نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد عدم ظهوره بالمستوى المطلوب.

البنك الأهلي يعلق على صفقة الزمالك

وأكد أشرف نصار رئيس البنك الأهلي في تصريحات لبرنامج "الهدف" عبر قناة أون تايم سبورتس:" مسؤولو الزمالك في انتظار حل أزمة القيد لتسيير صفقة عبد الغني وناصر منسي إلى البنك الأهلي في الموسم الحالي، ولكن لم يتم التطرق إلى تفاصيل مالية".

وتابع:" اجتماعنا مع المدير الفني للفريق لمعرفة متطلباته هذا الموسم لتدعيم بعض المراكز في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين".

على جانب آخر، حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.