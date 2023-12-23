نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من أنتوني موديست بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، خلال مشاركته في بطولة مونديال الأندية والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة جدة.

واستطاع الأهلي حصد العديد من الأرقام القياسية، عقب التتويج بهذه الميدالية بعد فوز عريض على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، برباعية مقابل هدفين.

انتوني موديست يحتفل بالتتويج

واحتفل الفرنسي انتوني موديست، عبر استوري قصيرة في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام،بالتتويج بالميدالية البرونزية الأولى في تاريخه.

وظهر موديست بصورته وهو يرتدي الميدالية عقب فعاليات التتويج.

مشوار موديست في هذه البطولة بلغ 3 دقائق بالتحديد، بعد مشاركته في مباراة الاهلي أمام اتحاد جدة ليتعرض بعدها للطرد المباشر.

طرد الفرنسي جعل الاهلي يتحمل غرامة مالية قدرها 30 ألف فرانك سويسري حسب لوائح البطولة.

وكتب الفرنسي بجانب كلا من كريم الدبيس، مروان عطية، احمد نبيل كوكا، امام عاشور، رقما قياسيا بالمشاركة لأول مرة في المسابقة العالمية.