كنت نائمًا والجوائز الفردية تاريخ يكتبه اللاعبون.. كهربا يكشف كواليس تتويجه بجائزة أفضل هدف

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد المنعم كهربا عن فوزه بجائزة أفضل هدف، بحفل جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2023، الذي استضافته مدينة مراكش المغربية.

وشهد حفل توزيع جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل 2023 تتويج كهربا بالهدف الأفضل عن هدفه في مرمى الهلال السوداني، وتتويج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي في القارة، وتتويج الجنوب افريقي بيرسي تاو، مهاجم النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في القارة.

كنت نائما لحظة الإعلان عن جائزة أفضل هدف

وقال كهربا في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "عندما تم الإعلان عن اختيار هدفي في شباك الهلال كأفضل هدف في القارة، كنت نائمًا، واستيقظت على مفاجأة زميلي حمزة علاء الذي أخبرني بهذا الفوز، ما أضفى البهجة علي، واسعدني كثيرا."

الجوائز الفردية تاريخ يكتبه اللاعبون لهم وللنادي الأهلي

وأضاف كهربا:" يعتبر فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ وفوز بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة إنجازًا يفرحنا جميعًا، إن هذه الجوائز تمثل فخرًا لنا وتكريمًا لتاريخ النادي الأهلي، وكل لاعب يستفيد من تواجده مع هذا النادي، وتاريخ يكتبه اللاعبون لهم وللنادي الأهلي."

وأكمل: "بيرسي تاو كان له دور كبير وساهم في صناعة الأهداف، والجوائز تأتي بدعم اللاعبين وتشجيع الجماهير."



تخيلت هدف الهلال وهذا ما يحدث لي قبل كل مباراة

فيما أعرب كهربا عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة أفضل هدف إفريقي لعام 2023، حيث وصف هدفه في شباك الهلال السوداني بأنه من أجمل الأهداف في مسيرته. قبل كل مباراة، وسيظل عالقًا في ذهنه، وأنه يفكر جيدًا في كيفية المساهمة في تحقيق الفوز، وتخيل هدفه قبل اللقاء وتحقق ذلك بتسجيله.

وقال: "قبل كل مباراة بـ24 ساعة وقبل الخلود للنوم، أفكر جيدًا ماذا سأفعل في اللقاء، وكيف سأساعد زملائي من أجل تحقيق الفوز، وكيف سأتعامل مع الفرص التي تتاح من أجل التسجيل، وهدفي في شباك الهلال تخيلته بالفعل، وأنني سوف أتسلم كرة عالية، وأضعها ببطن قدمي في الزاوية البعيدة، وهو ما حدث في الهدف وفي النهاية هو توفيق من عند الله".

كهربا يكشف كواليس مباراة الهلال السوداني

أكد كهربا على الروح والإصرار الذين سادوا في مباراة الهلال، وكيف قاد فريقه للفوز بثلاثية، مؤكدًا على تأهلهم للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا وتتويجهم باللقب في النهاية، بفضل إصرار اللاعبين ومساندة الجمهور.

وأضاف: «كل اللاعبين والجمهور كانوا في حالة قلق شديد وتحدٍ قبل لقاء الهلال السوداني في القاهرة، وكان لدينا روح وإصرار على تحقيق الفوز لحسم التأهل، واللاعبون قدموا مستوى رائعا، وفزنا بثلاثية وصعدنا للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا وتوجنا بعدها باللقب».