نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنور الغازي يُكذب ماينز الألماني في بيان رسمي ويؤكد دعمه للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كذب الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي، لاعب فريق ماينز الألماني، فريقه، مؤكد دعمه للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

بيان أنور الغازي الذي ينفي فيه اعترافه بإسرائيل

وقال أنور الغازي في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "لتجنب الشك، بياني يوم 27 أكتوبر الماضي، هو الوحيد والأخير لنادي ماينز والجمهور، بينما أي بيانات أو تعليقات أو اعتذارات أخرى منسوبة لي خلاف ذلك ليست صحيحة من الناحية الواقعية ولم أصرّح بها".

وأضاف: "موقفي لم يتغير، أنا ضد الحرب والعنف وقتل جميع المدنيين الأبرياء وكل أشكال التمييز والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال والظلم".

وتابع خلال بيانه: "لست نادمًا على موقفي، وأقف اليوم ودائمًا حتى آخر نفس لي نُصرة للإنسانية والمظلومين، أنا لا أُدين بمسؤولية خاصة لأي دولة، ولا أعتقد أن هناك أشخاصًا أو دولًا فوق المساءلة أو القانون الدولي".

وأكمل: "ليس أمامي إلا أن أتمسك بالعدالة وأشهد للحق، وسأفعل ذلك حتى لو كان ضدي أو ضد والدي وأقاربي، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاستشهاد أكثر من 3500 طفل في غزة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأردف: "كيف يمكننا كعالم أن نبقى صامتين عندما تقول جمعية "أنقذوا الأطفال" الخيرية أن طفلًا واحدًا يُستشهد كل 10 دقائق في غزة، هذا يعني استشهاد 9 أطفال بحلول الوقت الذي أكملت فيه مباراة كرة قدم واحدة، وهذا العدد يرتفع يومًا بعد يوم".

واختتم: "نحن كعالم، لا يجب أن نبقى صامتين، يجب علينا أن ندعو إلى وضع حد للقتل في غزة الآن".

ويذكر أن نادي ماينز، كان قد أعلن في وقت سابق عن إيقاف أنور الغازي، عن التدريبات والمشاركة مع الفريق، بعد البيان الذي أعلن فيها دعمه لفلسطين، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر ماينز بيان أخر يفيد فيه بأن اللاعب قد اعتذر عن دعمه لفلسطين، وأنه سيشارك مع الفريق مرة أخرى، حتى جاء بيان اللاعب الهولندي اليوم ليُكذب فيه فريقه ويؤكد على دعمه الكامل للشعب غزة.