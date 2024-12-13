أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقامة نهائي كأس السوبر المحلي لموسم 2023-2024، بين مولودية الجزائر، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، وشباب بلوزداد (بطل كأس الجزائر) يوم 8 فبراير (شباط) 2025. كأس السوبر الجزائري 8 فبراير 2025 ولم يكشف الاتحاد في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الخميس، عن...

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