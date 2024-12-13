ينتظر عشاق الكرة الألمانية مباريات الجولة ال 14 من الدوري الألماني لكرة القدم....
مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة في جميع البطولات والقنوات الناقلة
يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري، والقنوات الناقلة التي ستقوم بإذاعتها....
كأس السوبر الجزائري 8 فبراير 2025
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقامة نهائي كأس السوبر المحلي لموسم 2023-2024، بين مولودية الجزائر، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، وشباب بلوزداد (بطل كأس الجزائر) يوم 8 فبراير (شباط) 2025. كأس السوبر الجزائري 8 فبراير 2025 ولم يكشف الاتحاد في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الخميس، عن...
توتنهام ينجو من فخ رينجرز بالدوري الأوروبي
انتهت مباراة توتنهام وجلاسيكو رينجرز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي. وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز التاسع في مجموعة الدوري الأوروبي برصيد 11 نقطة بينما يحتل رينجرز المركز الثامن برصيد 11 نقطة. تقرير مباراة توتنهام وجلاسيكو...
حسام أبو العلا: انتظروا مؤازرة قوية للأهلي أمام باتشوكا وحصلنا على 90% من الموافقات على "التيفوهات والدخله"
كشف المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلي في قطر، عن استعدادات الرابطة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي التي تقام مساء السبت في نهائي كأس التحدي. حسام أبو العلا: انتظروا مؤازرة قوية للأهلي أمام باتشوكا وحصلنا على 90% من الموافقات على "التيفوهات والدخله" وقال المستشار حسام أبو العلا خلال...