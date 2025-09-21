6 أطعمة لتنظيف شرايين القلب والوقاية من السكتة الدماغية

6 أطعمة لتنظيف شرايين القلب والوقاية من السكتة الدماغيةتُعرف الشرايين بأنها أوعية دموية تسمح بتدفق الدم الغني بالأكسجين عبر الجسم. يحدث انسداد الشرايين عندما تتراكم لويحات، مثل الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، على الجدران الداخلية للشرايين. مع مرور الوقت، قد يُقلل هذا التراكم من تدفق الدم، مما يُعرّض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو حتى الوفاة.

ومن الأطعمة التي قد تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين:

الشوفان

يُعد الشوفان خياراً رائعاً لمن يعانون من انسداد الشرايين، إذ يحتوي على ألياف قابلة للذوبان ومضادات أكسدة، مما قد يساعد في تثبيط البروتينات الالتهابية. إضافة الشوفان إلى نظامك الغذائي اليومي يُساعد بشكل كبير في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب. أظهرت دراسة سابقة أن الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي الذين يتناولون الألياف يومياً لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الضار (LDL) ومؤشرات الالتهاب مقارنةً بمن لا يتناولونها.

التوابل

تتميز التوابل بخصائصها المضادة للالتهابات. فهي معروفة بتقليل الجذور الحرة، وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل تراكم الصفائح الدموية. إضافة رشة من التوابل المتنوعة، مثل الزنجبيل والفلفل الحار والقرفة والفلفل، إلى نظامك الغذائي قد يُظهر تأثيراً ملحوظاً في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الطماطم

يُعد تناول الطماطم أو الأطعمة التي تحتوي عليها طريقة رائعة أخرى للوقاية من انسداد الشرايين. وكما هو الحال مع فوائد التوابل، مثل القرفة والزنجبيل، فإن إضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي اليومي قد يُقلل الالتهابات، ويرفع مستوى الكوليسترول الجيد، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. للاستفادة من فوائد الطماطم، يُمكنك ببساطة الاستمتاع بها نيئة أو مزجها في أطباقك.

الخضراوات الصليبية

من الأطعمة الأخرى المفيدة جداً في علاج انسداد الشرايين إضافة الخضراوات الصليبية، مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط، إلى نظامك الغذائي. فهذه الخضراوات لا تقلل فقط من فرص الإصابة بانسداد الشرايين، بل تقلل أيضاً من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. وقد وجدت دراسة أجريت على 1500 امرأة أن تناول خضراوات مثل البروكلي والملفوف يرتبط بانخفاض سمك الطبقة الداخلية الوسطى من الشريان السباتي (CIMT).

الحمضيات

لطالما ارتبطت الحمضيات بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وهما العاملان المرتبطان بتصلب الشرايين. تحتوي الحمضيات على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تُقلل الالتهابات وتُساعد على منع الجذور الحرة في الجسم.

الأسماك

يُقلل تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. يقول الباحثون إن الجسم قادر على استقلاب أحماض أوميغا 3 الدهنية وتحويلها إلى وسطاء دهنيين نشطين بيولوجياً، مما قد يُقلل الالتهابات وتجلط الدم، وكلاهما يُسهم في انسداد الشرايين.*وكالات

