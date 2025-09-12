الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة "أبل" أنها ستطرح ميزة جديدة لمراقبة ضغط الدم في ساعاتها الذكية الأسبوع المقبل، وذلك بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

أبل تضيف ميزة مراقبة ضغط الدم لساعاتها الذكية

وكشفت الشركة عن هذه الميزة خلال حدثها الأخير يوم الثلاثاء، الذي شهد أيضًا إطلاق سلسلة جديدة من هواتف آيفون، من بينها هاتف آيفون إير فائق النحافة.



وأوضحت "أبل" أن الميزة الجديدة لن تكون قادرة على اكتشاف جميع حالات ارتفاع ضغط الدم، لكنها قد تُنبه نحو مليون مستخدم إلى مؤشرات أولية تستدعي الانتباه.

وتعتمد التقنية على مستشعر نبضات القلب البصري في الساعة، لتتبع استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب على مدار 30 يومًا، مما يتيح مراقبة مستمرة لحالة المستخدم الصحية.



ومن المقرر أن تتوفر الميزة في 150 دولة، وستكون متاحة على ساعات "أبل ووتش" من سلسلة "سيريز 9"، "سيريز 10"، و"سيريز 11"، بالإضافة إلى النسخ الأغلى ثمنًا من "ألترا 2" و"ألترا 3"، ما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز وظائفها الصحية في الأجهزة القابلة للارتداء.