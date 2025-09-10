قلة النوم تزيد خطر الإصابة بالزهايمر؟أوصى خبراء الصحة بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا لضمان الراحة الكافية والحفاظ على الوظائف الحيوية.

ويؤكد العلماء أن قلة النوم تعطل العمليات الحيوية وترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

وقالت الدكتورة ليا كيلور، اختصاصية علم النفس السريري: النوم في مرحلة البلوغ ضروري للحفاظ على الوظائف الإدراكية، الاستقرار العاطفي، والصحة البدنية، مشيرة إلى أن التزامات العمل والعائلة غالبًا ما تؤدي إلى إهمال النوم.

وأوصت كيلور بالاستيقاظ في نهاية دورة نوم كاملة تستمر حوالي 90 دقيقة لتحسين جودة النوم بسرعة، وأضافت: راقب حالتك المزاجية، هل تستيقظ منتعشًا أم تعتمد على الكافيين لإكمال يومك؟