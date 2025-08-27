فوائد لا تتوقعها للتمر!يحظى التمر بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم ويتم استهلاكه كفاكهة مجففة، وقد أكدت الدراسات أن التمور مفيدة في علاج الأمراض المختلفة بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للأورام. وفيما يلي بعض من فوائد التمر:

1- مصدر جيد للطاقة

التمر غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز ويساهم بشكل رئيسي في ارتفاع الطاقة، وهناك الكثير من الناس حول العالم يأكلون التمور الطبيعية قليلة الدسم لتناول وجبة خفيفة سريعة بعد الظهر عندما يشعرون بالخمول أو الركود للمساعدة في رفع مستويات الطاقة بسرعة، وعندما تمارس الرياضة فإنك بحاجة الى التمر من أجل أن يمدك بالطاقة.

2- تساعد التمور الغنية بالألياف في تخفيف الإمساك:

تُستخدم التمور في علاج الإمساك، وفقًا للأبحاث حول تأثيرات الألياف الغذائية تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف ضرورية لتعزيز حركات الأمعاء الصحية وضمان المرور المريح للأطعمة عبر الأمعاء.

3- تساعد الأمعاء على الهضم بشكل صحي:

تشير الأبحاث إلى أن التمر يحتوي على الألياف وبعض الأحماض الأمينية المفيدة التي يمكن أن تحفز عملية هضم الطعام وتضمن المرور السريع عبر القناة الهضمية، وفقاً لمراجعة نشرت في مجلة مراجعات التغذية، قد تساعد الألياف أيضا في علاج الحالات مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، والبواسير.

4- علاج فقر الدم:

التمر مصدر جيد للعديد من المغذيات، بما في ذلك الحديد، يمكن لنقص الحديد أن يساهم في الإصابة بفقر الدم، وهي حالة تتميز بالإرهاق والدوار والأظافر الهشة وضيق التنفس. لحسن الحظ، يمكن أن يساعد زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالحديد مثل التمور في تخفيف أعراض الأنيميا.