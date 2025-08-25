سبب غير متوقع وراء إصابتك بالصلع!كشفت دراسة حديثة أن المشروبات الغازية قد تكون العدو الخفي لشعرك، إذ أظهرت النتائج وجود صلة بين الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات وزيادة خطر الإصابة بالصلع.

ووفقا للدراسة التي أجراها علماء برتغاليون، فإن أولئك الذين يستهلكون المشروبات الغازية بشكل منتظم يواجهون خطرا أكبر لفقدان شعرهم. في المقابل، أظهرت الدراسة أن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين "د" يمكن أن يساعد في الحماية من مختلف أنواع الصلع.

واكتشف الباحثون أن الإكثار من المشروبات السكرية - خاصة عند تناول أكثر من 3.5 لتر أسبوعيا (ما يعادل حوالي 11 علبة) - يزيد بشكل ملحوظ من خطر تساقط الشعر، بشكل خاص لدى الرجال.

وتكمن المشكلة في أن المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من الكافيين الذي يرفع مستويات هرمون التوتر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السكر التي تسبب التهابا وضعفا في الدورة الدموية. وهذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى إضعاف بصيلات الشعر وتسريع عملية التساقط.

وتوصل الباحثون إلى أن فيتامين "د" يلعب دورا وقائيا ضد أنواع الصلع المختلفة، بما في ذلك الصلع الوراثي والثعلبة البقعية. كما أن تناول كميات كافية من البروتين يساعد في الحفاظ على كثافة الشعر وقوته.

وتأتي هذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 61 ألف مشارك في نحو 17 دراسة سابقة، حيث لاحظ الباحثون أن المشروبات الغازية تؤثر سلبا على جميع جوانب صحة الشعر، من الكثافة إلى النمو والسماكة واللمعان.

ويحذر الباحثون من أن تساقط الشعر مشكلة معقدة تتأثر بالعديد من العوامل بما فيها الوراثة والهرمونات والعمر. لذلك، بينما يمكن أن يساعد تحسين النظام الغذائي، إلا أنه ليس حلا سحريا للجميع.

ومع ذلك، يوصي الباحثون بالحد من استهلاك المشروبات الغازية والكحول، مع زيادة تناول فيتامين "د" والحديد والبروتين، كإجراء وقائي للحفاظ على صحة الشعر.