"كاميـرا وتليفون في جيبك" نوكيا Nokia 6600 5G الجديد 2025 بمواصفات سبقت عصرها وسعر تنافسي

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعود نوكيا من جديد بإصدار عصري لهاتفها الشهير نوكيا 6600، لكن هذه المرة بنسخة حديثة تدعم شبكات الجيل الخامس تحت اسم Nokia 6600 5G، والذي يجمع بين التصميم الأيقوني الكلاسيكي والتقنيات الحديثة. يأتي الهاتف ليستهدف عشاق الهواتف القوية ذات الطابع العملي، مع مواصفات محسّنة وسعر منافس في الأسواق العربية. إليكم نظرة شاملة على مواصفات Nokia 6600 5G وسعره المتوقع.

تصميم مستوحى من النسخة الأصلية لكن بلمسات عصرية

شاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة +FHD

طبقة حماية Gorilla Glass

هيكل معدني أنيق بحواف منحنية

الأداء والمعالج

معالج: Snapdragon 6 Gen 1

نظام التشغيل: Android 14

ذاكرة عشوائية: 8 جيجابايت

مساحة التخزين: 128/256 جيجابايت مع دعم بطاقة microSD

الكاميرا

كاميرا خلفية مزدوجة:

الأساسية: 64 ميجابكسل

الثانية: 8 ميجابكسل (زاوية واسعة)

كاميرا أمامية: 32 ميجابكسل

دعم تصوير 4K وميزات الذكاء الاصطناعي

البطارية والشحن

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

دعم الشحن السريع بقوة 33 واط

منفذ شحن Type-C

الاتصال والمزايا الأخرى

دعم شبكات 5G

بصمة مدمجة بالشاشة

مقاومة لرذاذ الماء (IP52)

سماعات ستيريو بنظام صوتي محسّن

سعر نوكيا 6600 5G في الدول العربية

الدولة السعر المتوقع (تقريبًا)

مصر 11,000 جنيه

السعودية 1,299 ريال

الإمارات 1,250 درهم

العراق 425,000 دينار

المغرب 3,400 درهم مغربي

الأردن 250 دينار أردني

ملاحظة: الأسعار قد تختلف حسب الإصدار وسعة التخزين والضرائب المحلية.

موعد الإطلاق المتوقع

تشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia 6600 5G سيتم إطلاقه رسميًا في بعض الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2025، مع توسع تدريجي في الدول العربية.

يمثل نوكيا 6600 5G محاولة ناجحة من نوكيا للجمع بين الحنين إلى الماضي وقوة التكنولوجيا الحديثة، وهو خيار مثالي لمن يبحث عن الأداء الجيد والتصميم المميز بسعر مناسب. ترقبوا توفره الرسمي في الأسواق قريبًا.