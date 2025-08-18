اليمن على موعد مع حدث فلكي كبير

اليمن على موعد مع حدث فلكي كبيرتشهد سماء عدة دول بينها اليمن فجر يوم 7 سبتمبر المقبل خسوفاً قمرياً نادراً، يتحول خلاله القمر إلى اللون الأحمر المعروف بظاهرة “القمر الدموي”.

ويظهر القمر في السماء خلال فترة الكسوف وكأنه يتآكل بشكل تدريجي حتى يصل إلى لحظة يتحول فيها إلى اللون الأحمر، ثم تبدأ مراحله بالعودة بشكل عكسي.

ويبدأ الخسوف في تمام الساعة 15:28 بالتوقيت العالمي (توقيت غرينتش)، ويتركز بشكل رئيسي في الهند، لكنه سيكون مرئيا في عدد من الدول العربية بدرجات متفاوتة.

ويبدأ القمر في التآكل شيئاً فشيئاً، في تمام الساعة 16:27، ثم يلي ذلك الخسوف الكلي، حيث يتحول لون القمر للأحمر الدموي، وتبدأ في تمام الساعة 17:30 مساء بتوقيت غرينتش.

يصل الخسوف إلى ذروته في تمام الساعة 18:11 بتوقيت غرينتش مساء وتنتهي مرحلته الكلية في الساعة 18:52، ويعود الخسوف إلى طوره الجزئي مرة أخرى، حتى نصل إلى نهاية تلك المرحلة في تمام الساعة 19:56 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للدول العربية فإنه كلما اتجهنا شرقا كانت الظاهرة أفضل، ومثلاً تتمكن أجزاء من اليمن والبحرين والكويت والعراق والإمارات والسعودية والصومال وجيبوتي وجزر القمر من رصد كامل الخسوف بما في ذلك طور شبه الظل.

أما لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر والسودان، فيتمكنون فقط من رؤية الخسوف الجزئي والكلي كاملين.

وغرباً بالنسبة إلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا تبدأ الصعوبة، حيث يرى الخسوف الكلي كاملاً في ليبيا لكن الجزئي يرى جزئياً أو لا يرى على الإطلاق، وفي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا يرى الخسوف الكلي فقط ولكن لجزء قصير منه.