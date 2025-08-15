7 فواكه تسبب قفزة مفاجئة في سكر الدم

7 فواكه تسبب قفزة مفاجئة في سكر الدمتعتبر الفواكه ضرورية لصحة جيدة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة. إلا أن بعضها تؤثر على سكر الدم أكثر من غيرها.

فهناك 7 فواكه غنية بالسكر قد تسبب ارتفاعاً حاداً بنسبة السكر في الدم، حسب موقع "فيري ويل هيلث"، هي التالية:

- التمر

يشتهر التمر بحلاوة طعمه. لذا ليس من المستغرب احتواؤه على نسبة عالية من السكريات الطبيعية.

إذ تحتوي التمرة الواحدة على نحو 16 غراماً من السكر، لذلك يستطيع التمر أن يرفع نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ.

- البطيخ

تحظى هذه فاكهة الغنية بالعصارة، بشعبية كبيرة خلال أشهر الصيف الحارة. غير أنها تحتوي على قدر كبير من السكر، حيث يتضمن كوب واحد من مكعبات البطيخ على نحو 9.5 غرام من السكر، لذا فإن تناول البطيخ باعتدال هو أمر جيد.

- الشمام

يمكن للشمام أن يرفع سكر الدم بصورة حادة، حيث يحتوي كوب واحد من مكعبات الشمام على نحو 12.5 غرام من السكر.

وإذا كنت تُراقب مستوى سكر الدم لديك فعليك تناول الشمام بكميات صغيرة.

- المشمش

تتضمن حبة المشمش الواحدة على نحو 3.2 غرام من السكر، ويمكن تناول هذه الفاكهة طازجة أو مجففة.

فيما قد تُبالِغ إجراءات المُعالجة في تأثير المشمش على سكر الدم، ويكون الدم أقل عُرضة لارتفاع نسبة السكر بعد تناول المشمش الطازج.

- الموز الناضج

يمكن أن يؤثر نضج الفاكهة وطريقة طهيها أو تحضيرها على مستوى السكر في الدم، والموز يعد مثالاً جيداً على ذلك.

ويعد الموز الأخضر (غير الناضج) ذا تأثير ضئيل على مستوى السكر في الدم، لكن مع نضج الموز (تحول لونه من الأخضر إلى البني المصفر)، يزداد محتواه من السكر.

كما يمكن للموز الناضج أن يرفع مستوى السكر في الدم، إذ تحتوي حبة كاملة على نحو 31.5 غرام من السكر.

- الأناناس

يمكن للأناناس أن يرفع نسبة السكر في الدم، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو من دون أطعمة أخرى معه.

ويحتوي كوب واحد من الأناناس على نحو 18.8 غرام من السكر.

- الفواكه المجففة

يكون للفواكه المُجففة، بشكل عام، تأثير أكبر على مستوى السكر في الدم مقارنة بالفواكه الطازجة.

فالفواكه المجففة تُزال منها المياه أثناء التجفيف، ويصبح مستوى السكر فيها أكثر تركيزاً.