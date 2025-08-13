الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد Honor 400 Lite نموذجًا قويًا ومنافسًا في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يجمع بين التصميم الرشيق والابتكارات الذكية. يأتي بمعالج Dimensity 7025 Ultra، وواجهة MagicOS 9 المبنية على Android 15، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 3500 نيتس، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتجربة سلسة والتقاط صور احترافية، خاصةً مع كاميرا بدقة 108 ميجابكسل وزر كاميرا هابتي مخصص يعزز تجربة التصوير الذكي

"هاتف أنيق بإمكانات مميزة" سعر ومواصفات هاتف Honor 400 Lite بتصميم متطـور وأداء متوازن والسعر

البند المواصفات الرئيسية المعالج MediaTek Dimensity 7025 Ultra (عُشر نانومتر، ثماني النوى) الذاكرة والتخزين 8GB / 12GB رام + 256GB (غير قابل للتوسعة) الشاشة AMOLED بحجم 6.7″، دقة 1080×2412، تحديث 120 Hz، سطوع 3500 nits الكاميرات الخلفية 108 MP رئيسية + 5 MP ذات زاوية واسعة ذات عمق (1080p@30 fps) الكاميرا الأمامية 16 MP بدعم LED للسيلفي (1080p@30 fps) البطارية والشحن 5230 mAh، دعم الشحن السريع 35W ( نظام التشغيل Android 15 مع MagicOS 9 الاتصال والحماية 5G، NFC (حسب السوق)، مقاومة IP65، مستشعر بصمة تحت الشاشة، شريحة ثنائية مع خيار eSIM الأبعاد والوزن 161 × 74.6 × 7.3 mm، الوزن: 171 g الألوان Marrs Green، Velvet Black، Velvet Grey

الأسعار التقريبية في الدول العربية

الإمارات: تبدأ الأسعار من حوالي AED 1,244 إلى AED 1,395

السعودية: تتراوح الأسعار من SAR 1,275 إلى حوالي SAR 1,478

الأردن: النسخة 8GB + 256GB تُقدَّر بـ ‫د.أ.‏ 250 تقريبًا

مصر: تُظهِر مصادر مختلفة فروقات في الأسعار، تتراوح بين EGP 5,329 وحتى EGP 18,100، حسب المتجر أو العروض المتوفرة

يطرح أفه Honor 400 Lite نفسه كخيار جذاب لمن يبحثون عن هاتف أنيق وسريع، يتميز بكاميرا قوية وأداء ثابت، مع حماية مقاومة للماء والتصميم الخفيف. يجمع الهاتف بين التقنيات الحديثة وسعر مناسب نسبيًا، ما يجعله اختبارًا ذكيًا في سوق الهواتف المتوسطة. إن كنت تهتم بمزايا إضافية مثل دعم التحديثات الطويل أو الأداء المخصص للألعاب، يسعدني مساعدتك في استكشاف ذلك أكثر!