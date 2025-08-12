الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S24 كأحدث إضافة لسلسلة هواتفها الرائدة لعام 2024، مقدمًا مزيجًا متقنًا من الأداء القوي والتصميم الأنيق بحجم مدمج، ويناسب هذا الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز صغير الحجم بدون التضحية بالقوة والميزات المتطورة، مع دعم طويل للبرمجيات والتحديثات.

سامسونج جالكسي إس 24.. هاتف رائد صغير الحجم بمواصفات قوية وتحديثات جبارة

يحمل الهاتف شاشة OLED بقياس 6.2 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل مع سطوع مرتفع يصل إلى 2600 شمعة، ما يجعل الرؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، وزنه 167 غرامًا وسماكته 7.6 ملم تجعله سهل الاستخدام بيد واحدة، وتتوفر ألوان جذابة متعددة تضيف لمسة من الفخامة.

أهم مواصفات هاتف سامسونج جالكسي إس 24

يعمل Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 أو Exynos 2400 حسب المنطقة، مع ذاكرة 8 جيجابايت رام وتخزين يصل إلى 512 جيجابايت، ويأتي بنظام Android 14 مع واجهة One UI 6.1، ويوفر الهاتف تجربة استخدام سلسة مع دعم تحديثات أمنية وبرمجية لمدة تصل إلى 7 سنوات، ما يضمن عمرًا طويلًا للهاتف.

نظام كاميرات الهاتف المتطورة

الكاميرات الخلفية الثلاثية تأتي بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، 12 ميجابكسل للكاميرا فائقة العرض، و10 ميجابكسل تليفوتو مع تقريب ×3، وتقدم هذه الكاميرات صورًا عالية الجودة مع تحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة، خاصة في تصوير السيلفي والأوضاع المقربة.

بطارية تدوم طويلاً مع شحن لاسلكي

بطارية الهاتف بسعة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 واط بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي، وتكفي ليوم كامل من الاستخدام المعتدل بفضل تقنية معدل التحديث التكيفي التي تحسن من استهلاك الطاقة.

أهم إيجابيات وسلبيات الهاتف