5 نصائح لصحة الأسنان واللثة

5 نصائح لصحة الأسنان واللثةتُعدّ صحة الفم جزءاً أساسياً من الصحة العامة الجسدية والنفسية، إذ يمكن أن تؤدي مشكلات الأسنان واللثة إلى تفاقم أمراض الفم الأخرى، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وحتى رفع احتمالية الإصابة بالخرف. في هذا التقرير، يقدّم خبراء الأسنان نصائح مهمّة للمحافظة على صحة الأسنان واللثة.

1- استخدم التقنية الصحيحة أثناء تنظيف الأسنان

سواء باستخدام الحركة المتأرجحة أو الدوارة لإزالة الرواسب، أو الاعتماد على الاهتزازات الصوتية، أثبتت الدراسات أن الفرشاة الكهربائية أكثر فعالية في إزالة الترسبات السنية وتقليل التهاب اللثة مقارنة بالفرشاة اليدوية.

لكن، كما يوضح إدموند هيويلت، المتحدث باسم الجمعية الأمريكية لطب الأسنان لصحيفة «واشنطن بوست»، «أهم شيء ليس الفرشاة، بل الشخص الذي يستخدمها». فالفرشاة اليدوية يمكن أن تكون فعّالة أيضاً إذا استُخدمت بالشكل الصحيح.

2- لا تشطف فمك بعد تنظيف الأسنان

يوصي الخبراء باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يومياً للوقاية من التسوس، مع تجنّب شطف الفم مباشرة بعد التنظيف، حتى يبقى الفلورايد على الأسنان ويمنحها حماية إضافية.

3- تعلم كيفية استخدام الخيط بشكل صحيح

يُعد تنظيف الأسنان بالخيط من الأساسيات في العناية بالفم. ينصح الخبراء باستخدام الخيط مرة واحدة على الأقل يومياً، ويفضل قبل النوم، لإزالة جزيئات الطعام والترسبات من بين الأسنان وتحت خط اللثة.

4- قلّل من استهلاك المشروبات الحمضية

المشروبات الغازية والعصائر الحمضية يمكن أن تسهم في تآكل مينا الأسنان مع مرور الوقت، خاصة عند تناولها بكثرة. وبحسب جون روبي، أستاذ مساعد في طب أسنان الأطفال بجامعة ألاباما، يجب أن يكون مستوى الحموضة في المشروبات أعلى من 4 للحد من خطر تآكل المينا.

5- تجنّب مضغ الثلج

قد يؤدي مضغ الثلج إلى تلف مينا الأسنان وظهور شقوق صغيرة قد تتطور لاحقاً إلى كسور. وتشير هولي شو، أستاذة مساعدة في كلية طب الأسنان بجامعة كولومبيا، إلى أنه «حتى وإن كانت المينا هي أصعب مادة في الجسم البشري، فإنها قد تتضرر بسبب مضغ أشياء صلبة بشكل متكرر مثل الثلج».