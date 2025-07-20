الرياض - كتبت رنا صلاح - سعر و مواصفات HONOR Magic V3، حيث في خطوة جديدة نحو مستقبل الهواتف الذكية، كشفت شركة هونر عن أحدث ابتكاراتها في عالم الهواتف القابلة للطي وهو هاتف HONOR Magic V3 الذي يأتي بتصميم راقٍ ومواد تصنيع فائقة الجودة تجمع بين الأناقة والمتانة، ويتميز بنحافة مذهلة تجعله الأنحف في فئته عند فتحه بسمك 4.4 ملم فقط، كما يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي وكاميرات فائقة الاحترافية، سواء الرئيسية أو الزووم البيرسكوب، إلى جانب شاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED تدعم Dolby Vision، وشاشة خارجية بنفس الجودة تقريبًا لتمنحك تجربة استخدام متكاملة، كل هذا مدعوم ببطارية عملاقة وشحن سريع ولاسلكي، ما يجعل HONOR Magic V3 منافسًا مباشرًا لأقوى أجهزة الفولد في العالم.

هل يستحق HONOR Magic V3 الشراء؟.. هاتف بإمكانيات خرافية وأداء ممتاز والسعر؟!

البند التفاصيل

نوع الجهاز هاتف قابل للطي رأسيًا (Foldable)

الأبعاد والوزن مطوي: 156.6×74.0×9.2 ملم – مفتوح: 156.6×145.3×4.35 ملم – الوزن: 226/230 جرام

الخامات ظهر من ألياف النايلون – إطار ألومنيوم – حماية King Kong وNanocrystal

مقاومة الماء IPX8 حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة

الشاشة الداخلية 7.92 بوصة Foldable LTPO AMOLED – دقة 2156×2344 – 120Hz – HDR10+ – Dolby Vision

الشاشة الخارجية 6.43 بوصة LTPO OLED – دقة 1060×2376 – 120Hz – سطوع 2000 شمعة

المعالج Snapdragon 8 Gen 3 – بتقنية 4 نانومتر – GPU Adreno 750

الذاكرة 12 جيجا رام – 512 جيجا بايت UFS 4.0 – بدون دعم لكروت الذاكرة

الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل (لكل شاشة) – F/2.2

الكاميرات الخلفية – رئيسية 50 ميجا – F/1.6 – مثبت بصري OIS

– تيلي فوتو 50 ميجا – F/3.0 – زووم بصري 3.5X حتى 100X رقمي – OIS

– ألترا وايد 40 ميجا – F/2.2 – مع فلاش مزدوج

تصوير الفيديو 4K حتى 60fps – 1080p حتى 60fps

البطارية 5150 مللي أمبير – شحن سريع 66 واط – شحن لاسلكي 50 واط – شحن عكسي 5 واط

الصوت ستيريو مزدوج – Dolby Atmos

الاتصال NFC – IR Blaster – بلوتوث 5.3 – Wi-Fi 7 – USB-C 3.1

الموقع الجغرافي GPS, GALILEO, GLONASS, BDS

الأمان بصمة في زر الطاقة – Face Unlock – مستشعرات كاملة بما فيها الضغط الجوي

النظام Android 15 – واجهة MagicOS 9 – دعم كامل لخدمات Google

الألوان الأسود – الأخضر

مميزات هاتف HONOR Magic V3

نحافة مدهشة عند الطي 4.4 ملم فقط

معالج فلاجشيب Snapdragon 8 Gen 3

شاشة داخلية وخارجية مبهرتين بتقنيات حديثة ودعم Dolby Vision

كاميرات احترافية تشمل بيرسكوب للتقريب 100X

بطارية قوية تدعم كافة تقنيات الشحن

مقاومة ماء بشهادة IPX8

دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3

هل يستحق HONOR Magic V3 الشراء؟

إذا كنت تبحث عن تجربة هاتف قابل للطي تجمع بين الأداء القوي، التصميم الفاخر، التقنيات الحديثة، وسهولة الاستخدام اليومي، فإن HONOR Magic V3 يقدم كل هذا في حزمة مبهرة، وبسعر أقل من المنافسين مثل سامسونج Z Fold، مما يجعله منافسًا حقيقيًا في سوق الهواتف القابلة للطي.

السعر الرسمي لهاتف HONOR Magic V3

تم الإعلان رسميًا عن سعر هاتف HONOR Magic V3 في الأسواق الصينية، ومن المتوقع طرحه عالميًا خلال الأسابيع المقبلة، وبالنسبة للأسعار التقريبية في بعض الدول العربية فهي كالتالي:

في مصر: يبلغ سعر الهاتف للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 49999 جنيه مصري (وقد يختلف حسب البائع ونوع الضمان)

في السعودية: يتوفر بسعر تقريبي 4199 ريال سعودي

في الإمارات: يُطرح بسعر يقارب 3999 درهم إماراتي

ملحوظة: الأسعار قابلة للتغيير حسب توفر الهاتف في الأسواق المحلية والضرائب أو العروض الترويجية في وقت الشراء