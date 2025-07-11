الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم التكنولوجيا المتسارع، باتت الهواتف الذكية لا تكتفي فقط بأداء المهام اليومية، بل أصبحت أداة قوية للترفيه والألعاب ويبدو أن شركة إنفينيكس قررت أن ترفع سقف التحدي بإطلاق هاتفها الجديد Infinix GT 30 Pro، والذي يجمع بين المواصفات القوية والتصميم الجذاب مع سعر مفاجئ يخاطب عشاق الفئة المتوسطة ويمنحهم تجربة استثنائية لا مثيل لها.

"الوحش ده نازل يهد الدنيا!".. Infinix GT 30 Pro جايب مواصفات نارية.. سعره هيخليك تفكر تبيع

عند الحديث عن تجربة الألعاب، فإن الشاشة هي العامل الأول الذي يؤثر في الأداء البصري، وهنا تبرز قوة هاتف Infinix GT 30 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وتردد يصل إلى 144 هرتز هذا يعني استجابة أسرع وسلاسة غير مسبوقة في الرسوميات، مما يجعل كل حركة في اللعبة تبدو واقعية وأكثر دقة، وهو ما يبحث عنه اللاعبون المحترفون.

أداء خارق بفضل معالج قوي

الهاتف مدعوم بمعالج MediaTek Dimensity 8200 Ultimate، وهو معالج متطور بمعمارية 4 نانومتر، ما يوفر توازنا مذهلاً بين القوة والكفاءة سواء كنت تستخدم الهاتف لتعدد المهام أو لألعاب تتطلب أداءً عالياً مثل PUBG أو Call of Duty، فستحصل على تجربة خالية من التقطيع أو التأخير، وهذا ما يجعله منافساً حقيقياً في فئته.

بطارية تدوم وشحن فائق السرعة

ولتكتمل المعادلة، يأتي Infinix GT 30 Pro ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي قادرة على الصمود ليوم كامل من الاستخدام المكثف، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 68 واط، ما يتيح للمستخدم شحن الهاتف من صفر إلى 80% خلال أقل من نصف ساعة، وهي ميزة أساسية في نمط الحياة السريع.

سعر مفاجئ يجعل الهاتف في متناول الجميع

رغم كل هذه المواصفات المتقدمة، طرحت إنفينيكس الهاتف بسعر تنافسي للغاية، مما يجعله في متناول شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصاً فئة الشباب ومحبي الألعاب إنها خطوة ذكية من الشركة لكسب ثقة المستخدمين وتوسيع قاعدة جمهورها.