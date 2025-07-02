عطل مؤقت في منصة إكس

عطل مؤقت في منصة إكستعرضت منصة التواصل الاجتماعي إكس X، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، لانقطاع يوم الأربعاء، مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين على تحميل الموقع.

وأبلغ أكثر من 15 ألف مستخدم عن مشاكل في المنصة حوالي الساعة 9:53 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقاً لموقع التحليلات “داون ديتيكتور”، الذي يجمع بيانات من المستخدمين الذين يكتشفون الأعطال ويبلغون عنها للخدمة.

وبدا أنه تم حل المشاكل التي تواجه المنصة إلى حد كبير بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على الرغم من استمرار بعض المستخدمين في الإبلاغ عن انقطاعات في المنصة.

وشهد موقع X انقطاعات متعددة خلال الأشهر الأخيرة.