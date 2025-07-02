الرياض - كتبت رنا صلاح - أزاحت شركة ريلمي Realme الستار رسميًا عن أحدث هواتفها الاقتصادية realme Narzo 80 Lite، الذي يأتي بمواصفات قوية تضعه في صدارة هواتف الفئة المتوسطة المحدودة السعر، خصوصًا لمحبي الأداء الثابت والبطارية العملاقة التي تدوم لأيام والهاتف صُمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن هاتف يومي يعتمد عليه، سواء في الدراسة، العمل، أو الترفيه، مع مميزات ملفتة في البطارية، الشاشة، ودعم مقاومة الغبار والماء، ليُصبح خيارًا مثاليًا في الأسواق العربية مثل مصر والسعودية.

«أقوى بطارية في الفئة الاقتصادية».. مواصفات وسعر realme Narzo 80 Lite الجديد ببطارية 6000 مللي أمبير وشاشة

المواصفات الكاملة لهاتف realme Narzo 80 Lite

التصميم والشاشة

هيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP64، حتى عمق مترين، بالإضافة لاعتماد MIL-STD-810H العسكري للمتانة.

شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة.

معدل تحديث 120 هرتز لعرض سلس للألعاب والفيديو.

دقة عرض HD+ (720 × 1604 بكسل).

سطوع حتى 625 شمعة لتجربة مرئية جيدة تحت ضوء الشمس.

المعالج ونظام التشغيل

نظام التشغيل: Android 15 الأحدث.

واجهة المستخدم: realme UI 6.0.

المعالج: MediaTek Dimensity 6300 ثماني النواة (6 نانومتر).

معالج الرسوميات: Mali-G57 MC2.

الذاكرة والتخزين

يتوفر الهاتف في إصدارين:

4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت تخزين.

6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين.

دعم كارت ميموري microSD في منفذ مشترك مع شريحة الاتصال SIM.

الكاميرات

الكاميرا الخلفية: بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، دعم PDAF، وفلاش LED، وتصوير بانورامي وفيديو Full HD.

الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، تصوير بانورامي وفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطار/ثانية.

البطارية والشحن

سعة ضخمة: 6000 مللي أمبير.

شحن سلكي: 15 واط.

شحن عكسي: 5 واط (لشحن أجهزة أخرى).

تدوم البطارية ليومين من الاستخدام المتوسط.

الصوت والاتصال

دعم منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

دعم تقنية Hi-Res Audio بدقة 24bit/192kHz.

بلوتوث 5.3، واي فاي مزدوج النطاق Wi-Fi ac.

USB Type-C 2.0 مع دعم OTG.

المستشعرات والتقنيات الإضافية

بصمة إصبع جانبية.

مستشعرات: التقارب، التسارع، البوصلة.

لا يدعم NFC.

لا يدعم راديو FM.

سعر realme Narzo 80 Lite في مصر والسعودية

السعر العالمي: يبدأ من 100 يورو.

في مصر: حوالي 5811 جنيه مصري.

في السعودية: نحو 433 ريال سعودي.

مميزات realme Narzo 80 Lite

بطارية جبارة 6000 مللي أمبير تدوم لأكثر من يومين.

شاشة بمعدل تحديث 120Hz نادرة في هذه الفئة السعرية.

تصميم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP64.

جودة صوت عالية بدعم Hi-Res Audio.

بصمة إصبع سريعة في الجانب.

عيوب realme Narzo 80 Lite