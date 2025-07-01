الرياض - كتبت رنا صلاح - تتحضر سامسونج للإعلان عن ساعتي Galaxy Watch 8 و Watch 8 Classic ضمن فعاليات حدث Galaxy Unpacked 2025 الذي سيقام في التاسع من يوليو وقد انتشرت العديد من التسريبات التي تكشف عن أبرز المواصفات المنتظرة والمزايا الجديدة التي ستميز هذه الإصدارات عن الإصدارات السابقة.

أقوى ساعة سمارت 2025... Galaxy Watch 8 بتاريخ رسمي ومواصفات مدهشة مع مزايا صحية وAI في 9 يوليو!”

تشير المعلومات المسربة إلى أن سامسونج ستطرح إصدارين من الساعة الجديدة وهما

طراز Galaxy Watch 8 وسيتوفر بقياسين 40 ملم و 44 ملم

طراز Galaxy Watch 8 Classic وسيكون متاحًا بقياس واحد وهو 46 ملم

التصميم

من المرجح أن يحتفظ طراز Galaxy Watch 8 بنفس تصميم الإصدار السابق Galaxy Watch 7 أما الإصدار Classic فسيأتي بتصميم مختلف حيث تشير التسريبات إلى أنه سيحمل شكلًا يجمع بين الدائري والمربع ويعرف بتصميم Squircle كما سيحتوي على حافة دوارة ويشبه في تصميمه ساعة Watch Ultra ويتميز بزر جانبي برتقالي جديد شبيه بالزر الموجود في إصدار ألترا السابق.

المواصفات الأساسية المتوقعة