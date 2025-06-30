الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد شاومي لطرح أحد أقوى هواتفها المنتظرة في الفئة المتوسطة، وهو Poco F7، الذي بدأت بالفعل حملات الترويج له في الأسواق الهندية، ما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي عالميًا ويُعد هذا الهاتف نسخة مطابقة تقريبًا لهاتف Redmi Turbo 4 Pro، ويأتي بمجموعة من الإمكانيات الرائدة التي تجمع بين الأداء العالي والتصميم العصري.

« محدش مصدق الإمكانيات دي!! ».. مواصفات عملاقة لهاتف « Poco F7 » مزود ببطارية عملاقة وتصميم خرافي وسعره يجنن

من المتوقع أن يُطرح الهاتف في الأسواق العالمية بسعر يبلغ حوالي 650 دولارًا أمريكيًا أما بالنسبة للأسعار المحلية، فقد جاءت تقديرات السعر كالتالي:

في مصر: نحو 26,293 جنيهًا.

في السعودية: حوالي 2,438 ريالًا سعوديًا.

في قطر: حوالي 2,366 ريالًا قطريًا.

في الإمارات: نحو 2,386 درهمًا إماراتيًا.

في الكويت: حوالي 195 دينارًا كويتيًا.

في الأردن: يقدّر السعر بـ 455 دينارًا أردنيًا.

أبرز المواصفات التقنية لهاتف Poco F7

يمتلك الهاتف مجموعة من الخصائص التي تجعله من أقوى المنافسين في الفئة المتوسطة: