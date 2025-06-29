طبق من الخضراوات... وقاية للقلب

طبق من الخضراوات... وقاية للقلبأفادت دراسة أسترالية بأنّ تناول كوب ونصف الكوب من الخضراوات الورقية يومياً قد يُسهم بشكل كبير في الوقاية من أمراض تصلُّب الشرايين؛ وهي من أبرز أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية المُسبِّبة للوفاة حول العالم.

وأوضح الباحثون من جامعة إديث كوان، بالتعاون مع جامعة أستراليا الغربية، أنّ الدراسة تُقدّم دليلاً عملياً على أنَّ تغييرات بسيطة في النظام الغذائي يمكن أن تُقلّل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة؛ وقد نُشرت النتائج، الخميس، في «الدورية الأوروبية للتغذية».

وتصلُّب الشرايين هو حالة مرضية مزمنة تحدُث عندما تتراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى داخل جدران الشرايين؛ مما يؤدّي إلى تكوّن لُويحات تعوق تدفّق الدم الطبيعي. ومع الوقت، تُسبِّب هذه الترسبات تضييق الشرايين وتصلّبها، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

ويُعدّ التقدُّم في العمر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والتدخين، وسوء التغذية، من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بتصلّب الشرايين. ويمكن الوقاية من هذه الحالة أو تأخير تطوّرها من خلال اتّباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن التدخين.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص، ولا سيما النساء، الذين يتناولون كميات أعلى من فيتامين «ك 1» بنسبة تقارب 30 في المائة أكثر من الكمية الموصى بها في الإرشادات الغذائية الأسترالية، تقلّ لديهم احتمالات الإصابة بأمراض تصلُّب الشرايين على المدى الطويل.

وعند فحص الأوعية الدموية في منطقة الرقبة (الشرايين السُباتية)، تبيّن أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من فيتامين «ك 1»، الموجود بوفرة في الخضراوات الورقية مثل السبانخ، والكرنب (الملفوف)، والبروكلي، لديهم سماكة أقل في جدران الشرايين، وهو مؤشر على انخفاض مستوى التصلُّب والترسّبات، وبالتالي انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة مونتانا دوبوي، من جامعة إديث كوان: «هذا النوع من الخضراوات سهل التضمين في الوجبات اليومية، وله تأثير وقائي في الأوعية الدموية؛ إذ يساعد في تقليل التكلّس الذي يُميّز أمراض القلب».

وأضافت عبر موقع الجامعة: «إلى جانب فوائده المحتملة للأوعية الدموية، أظهرت دراستنا أنّ فيتامين (ك 1) يلعب دوراً مهماً في تقوية العظام، ما يجعله مفيداً لصحة العظام والوقاية من الهشاشة، خصوصاً لدى كبار السنّ».

ووفق الفريق البحثي، فإنّ هذه النتائج قد تُسهم مستقبلاً في تحديث الإرشادات الغذائية الرسمية في أستراليا ودول أخرى، لدعم زيادة استهلاك الخضراوات الورقية الغنية بفيتامين «ك 1».

ويعمل الفريق حالياً على تطوير أطعمة صحية مُدعّمة بفيتامين «ك 1»، مُوجَّهة خصيصاً للفئات ذات الحاجات الغذائية الخاصة، مثل كبار السنّ المُقيمين في دُور الرعاية، على أن تُستَخدم في تجارب سريرية تهدف إلى تحسين الصحة العامة.*وكالات

