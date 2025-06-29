(تيك توك) يختبر ميزة منافسه (إنستغرام)يختبر تطبيق تيك توك أداة مراسلة جديدة مماثلة لميزة “قنوات البث” التي أطلقتها منصة إنستغرام المنافسة في عام 2023.

وتحمل الميزة التي يختبرها “تيك توك” اسم “bulletin boards” أي “لوحات الإعلانات”، وتتيح للعلامات التجارية والمبدعين مشاركة رسائل عامة من طرف واحد إلى عدد كبير من المتابعين، بحسب ما أكده “تيك توك” لموقع “TechCrunch” المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ومثلما هو الحال في “قنوات البث” على “إنستغرام”، لا يمكن إلا لمنشئ “لوحة الإعلانات” نشر الرسائل، بينما يقتصر دور المتابعين على التفاعل برموز الإيموجي فقط، بحسب تقرير للموقع اطلعت عليه “الغد برس“.

وتدعم ميزة “لوحات الإعلانات” المنشورات النصية والصور والفيديو.

وتهدف هذه الميزة إلى تمكين صناع المحتوى والعلامات التجارية من مشاركة التحديثات والمحتوى من وراء الكواليس والتفاعل مع متابعيهم بطريقة مباشرة أكثر.

وعلى سبيل المثال، بدلًا من نشر التحديثات عبر قصة أو منشور عادي على “تيك توك”، يمكن للعلامات التجارية والمبدعين مشاركتها على “لوحات الإعلانات” الخاصة.

ولا تزال ميزة “لوحات الإعلانات” في مرحلة الاختبار، وليس من المؤكد ما إذا كان “تيك توك” يخطط لإطلاقها في نهاية المطاف على نطاق أوسع. وقد يضيف “تيك توك” أيضًا مزيدًا من الوظائف للميزة عند طرحها