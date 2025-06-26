الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الساعات الذكية الرياضية، تتجه الأنظار نحو الابتكار والجودة، وهو ما تقدمه ساعة Honor Watch 5 Ultra 2025 بكل وضوح تم الكشف عنها خلال فعاليات مؤتمر MWC في برشلونة، لتعلن Honor عن خطوة جديدة تجمع بين الفخامة، المتانة، والتقنيات الصحية المتطورة هذه الساعة موجهة للرياضيين ومحبي المغامرة، وكذلك للمستخدمين الذين يقدرون التصميم الأنيق والأداء العملي تجمع الساعة بين قوة الأداء والخصائص المتقدمة التي تجعلها واحدة من أبرز الخيارات في فئتها.

مش مجرد ساعة دي شريك يومك.. Honor Watch 5 Ultra 2025 شكلها فخم ومخها ذكي وسعرها حكاية

تأتي الساعة بشاشة LTPO AMOLED بحجم 1.5 بوصة بدقة 466×466 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 60 هرتز لتجربة مشاهدة انسيابية وواضحة الهيكل مصنوع من التيتانيوم فئة 5 مع زجاج ياقوتي مقاوم للخدش، مما يمنحها متانة عالية وأناقة في نفس الوقت بفضل معيار الحماية IP68 ومقاومة الماء حتى عمق 50 مترا (5ATM)، فهي جاهزة لتحمل ظروف الاستخدام القاسية.

أداء مستقر وبطارية تدوم

تم تزويد الساعة ببطارية قوية بسعة 480 مللي أمبير، تمنح المستخدم حتى 15 يوما من الاستخدام في الظروف العادية كما تدعم الشحن اللاسلكي والعكسي من الهواتف المتوافقة مثل Magic7 Pro، لتوفر تجربة استخدام مريحة دون انقطاع.

مزايا صحية ورياضية متكاملة

الساعة تقدم خاصية ECG لرسم القلب لأول مرة في سلسلة Honor Ultra، بالإضافة إلى مراقبة دقيقة لمعدل ضربات القلب، نسبة الأوكسجين في الدم SpO₂، وتتبع النوم والتوتر كما تدعم أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك الجري، السباحة، وحتى الغوص حتى عمق 40 مترًا.

نظام ذكي وسعة مناسبة

تعمل بنظام تشغيل مخصص من Honor مع ذاكرة داخلية 8 جيجابايت، وتدعم تقنية Bluetooth 5.2 وGPS بدقة عالية، لكنها لا تدعم تطبيقات Wear OS، وهو ما يجعلها أكثر بساطة وتركز على الأساسيات الصحية والرياضية.

الأسعار في الأسواق العربية (تقريبيا)

مصر: 3,110 جنيه

السعودية: 220 ريال

الإمارات: 250 درهم

عُمان: 30 ريال

الكويت: 20 دينار

قطر: 210 ريال

لبنان: 73 دولار

الأردن: 60 دينار

هل تستحق الشراء؟

بالرغم من أن سعرها (~279 يورو) قد يبدو أعلى من بعض المنافسين، إلا أن تصميمها المتين، شاشة العرض المذهلة، والبطارية التي تدوم لأيام، تجعل منها خيارا قويا لعشاق الرياضة والتقنيات الصحية هي ساعة عملية وأنيقة في آن واحد، دون تعقيدات برمجية أو اعتماد كبير على التطبيقات.