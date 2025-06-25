الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل شركة سامسونج تعزيز سلسلة Galaxy A التي تستهدف الفئة المتوسطة، بهواتف تجمع بين التصميم العصري والمواصفات العملية بسعر معقول. ويأتي هاتف Samsung Galaxy A15 5G كواحد من أبرز الإصدارات الاقتصادية التي توازن بين الأداء، الشاشة المبهرة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، مما يجعله خيارًا ذكيًا للشباب ومحبي التقنية.

"خارج من المصنع مستعجل"… موبـايل سـامسونج جلاكـــــــــسي Samsung Galaxy A15 5G بشحن سريع وشاشة

من أبرز مزايا Galaxy A15 5G أنه يأتي ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ما يعني أنك تستطيع شحن الهاتف من 0 إلى حوالي 50% خلال نصف ساعة فقط.

هذا يجعل الهاتف مناسبًا لمن يعتمدون عليه في العمل أو الدراسة طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة.

شاشة نارية بألوان زاهية وتجربة عرض مريحة

الهاتف مزوّد بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة، بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، وهي نقطة تفوّق بارزة في هذه الفئة السعرية.

الشاشة تمنح المستخدم تجربة عرض رائعة من حيث تشبع الألوان، الوضوح تحت الشمس، وسلاسة التصفح والتنقل بين التطبيقات، مما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات والألعاب.

أداء ثابت بدعم الجيل الخامس

يعمل Galaxy A15 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6100+، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ويقدّم أداءً مستقرًا في المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت، تطبيقات التواصل الاجتماعي، وحتى بعض الألعاب المتوسطة.

ويتوفر الهاتف بعدة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تصل إلى 6 أو 8 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، وقابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

كاميرا ثلاثية لتصوير يومي مميز

يأتي الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتضمن:

عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

عدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل

وعدسة ماكرو لتصوير التفاصيل القريبة

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل، تقدّم صور سيلفي بجودة عالية، مع دعم لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الألوان والضوء.

Samsung Galaxy A15 5G هاتف اقتصادي متكامل يقدم شاشة نارية، شحن سريع، دعم 5G، وتصميم عصري، مما يجعله من أبرز الخيارات في فئته السعرية لعشّاق الأداء العملي والتقنية الحديثة دون دفع مبالغ طائلة.