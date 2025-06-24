الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد شركة شاومي لإطلاق حدث تقني مرتقب في 26 يونيو 2025 بالصين، للكشف عن مجموعة جديدة من منتجاتها المتميزة، وعلى رأسها الهاتف المنتظر Mix Flip 2، والذي يمثل الجيل الثاني من هواتف شاومي القابلة للطي، ويبدو أن هذا الهاتف سيكون نجم الحدث بلا منازع، خاصة في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة هذا العام، حيث قررت أن يكون Mix Flip 2 هو الهاتف القابل للطي الوحيد من إنتاجها لعام 2025.

كشف الأسرار.. شاومي Mix Flip 2 يخترق عالم الطي بإمكانات خرافية وتصميم ناري

وفقًا للصور الرسمية التي نشرتها شاومي، يأتي هاتف Mix Flip 2 بتصميم يحافظ على الطابع العمودي لسلسلة Flip، لكن مع تحسينات بارزة في النحافة والوزن، فمن المتوقع أن يبلغ وزنه حوالي 190 جرامًا فقط، مع سمك لا يتجاوز 7.6 ملم عند فتح الجهاز، ما يجعله من أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي في السوق.

الهاتف سيتوفر بثلاثة ألوان أنيقة: الأخضر، الذهبي، والأرجواني، مما يمنحه مظهرًا عصريًا وجذابًا.

مقاومة للماء وسعة بطارية غير مسبوقة

واحدة من أبرز الميزات الجديدة في Mix Flip 2 هي مقاومته للماء بمعيار IPX8، وهو ما يعني أن الهاتف يمكنه تحمل الغمر في الماء لفترات قصيرة، ما يعزز من اعتماديته في الاستخدام اليومي.

كما تم تزويده ببطارية عملاقة بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، وهي من الأكبر في فئة الهواتف القابلة للطي، وتُعد هذه السعة تفوقًا واضحًا على منافسيه مثل Galaxy Z Flip 5 الذي يأتي ببطارية 3700 مللي أمبير فقط، إلى جانب ذلك، يدعم الهاتف شحنًا سريعًا بقوة 67 واط وشحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط، ما يضمن أداءً عمليًا ومريحًا.

أداء فائق بمعالج Snapdragon 8 Elite

سيأتي هاتف Mix Flip 2 مزودًا بأحدث معالجات كوالكوم، Snapdragon 8 Elite، وهو نفس المعالج الذي ستعتمده هواتف فاخرة أخرى مثل Honor Magic V5، هذا المعالج يضمن أداءً فائقًا، خاصة عند المهام الثقيلة مثل الألعاب وتعدد التطبيقات، مع تحسينات كبيرة في استهلاك الطاقة.

سيبدأ الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 12 جيجابايت، ومن المتوقع طرح نسخ بذاكرة أكبر، كما سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مدعومًا بواجهة HyperOS 2.0 الجديدة كليًا من شاومي.

شاشات أكبر وتجربة استخدام محسنة

يضم Mix Flip 2 شاشة رئيسية LTPO AMOLED بقياس 6.85 بوصة، بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، هذا يجعل الهاتف واحدًا من أطول الهواتف القابلة للطي، ما يُحسّن تجربة التصفح واستخدام التطبيقات متعددة المهام.

أما الشاشة الخارجية، فتأتي بقياس 4.01 بوصة، منحنية على الجانبين، ما يسهل تصفح الرسائل وتشغيل الموسيقى واستخدام الأدوات السريعة دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

شاومي تستعد لمنافسة كبار السوق

من الواضح أن شاومي قررت هذا العام أن تركّز جهودها بالكامل على Mix Flip 2 في فئة الهواتف القابلة للطي، من خلال تصميم مُحسن، بطارية ضخمة، أداء قوي، وتجربة مستخدم سلسة على كافة المستويات.

العد التنازلي قد بدأ، والعالم التقني يترقب إطلاق Mix Flip 2 في 26 يونيو، في خطوة تؤكد من جديد أن شاومي عازمة على احتلال موقع متميز في سوق الهواتف القابلة للطي.