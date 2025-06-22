الرياض - كتبت رنا صلاح - في مفاجأة نارية لعشاق الأداء الخارق والتصميم الصلب، كشفت نوكيا عن هاتفها الجديد Nokia Terminator Pro، الذي يبدو وكأنه عائد من ساحة معركة! تصميم عسكري، بطارية جبارة، ومعالج جرافيك يلتهم أقوى الألعاب والتطبيقات، هاتف لا يعرف معنى التوقف أو البطء، وكأنك تمسك آلة حربية ذكية بين يديك.

“رجع من الحرب”.. مواصفات هاتف نوكيا ترمينايتور برو Nokia Terminator Pro ببطارية 10000 مللي ومعالج جرافيك

يأتي الهاتف مزودًا ببطارية عملاقة بسعة 10000 مللي أمبير، تكفي لتشغيل الهاتف ليومين أو أكثر من الاستخدام المكثّف، سواء للألعاب أو الفيديو أو العمل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، ليعود من الصفر إلى 100% في أقل من ساعة.

معالج جرافيك متوحش لأداء ناري

المفاجأة الحقيقية تكمن في معالج الرسوميات المتطور، المصمم خصيصًا لتشغيل الألعاب الثقيلة مثل PUBG وCall of Duty بأعلى إعدادات دون أي تقطيع، تجربة بصرية وسلاسة في الأداء تجعلك تشعر وكأنك تستخدم جهاز ألعاب متكامل.

تصميم صلب وشاشة لا تُكسر

تمتاز Terminator Pro بهيكل معدني مقاوم للصدمات والخدوش، مع شاشة Gorilla Glass مدعّمة بحواف مصفحة، التصميم مستوحى من الآلات العسكرية، ويمنح إحساسًا بالفخامة والقوة في آنٍ واحد.

كاميرا عالية الدقة وتقنيات ذكية