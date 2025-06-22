الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم أصبحت فيه الصحة أولوية يومية، لم تعد الساعة الذكية مجرد أداة لمعرفة الوقت أو متابعة الإشعارات، بل تحوّلت إلى رفيق صحي متكامل يرافقك على مدار الساعة وتأتي ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3 لتجسد هذا المفهوم بكل تفاصيله، فهي ليست ساعة عادية، بل أشبه بـ”طبيب شخصي” يرتدي معصمك بفضل شاشة AMOLED النقية وتقنيات المراقبة الصحية المتقدمة، تستطيع الساعة قراءة إشارات جسدك بدقة، من معدل نبضات القلب إلى جودة النوم ونسبة الأكسجين في الدم.

«الساعة اللي بتقرأ جسمك كله».. ســاعة هواوي Huawei Watch Fit 3 بشاشة امـولد ونظام مراقبة صحي كامل.. «

تجمع ساعة Huawei Watch Fit 3 بين الجمال والتكنولوجيا في تصميم عصري وخفيف الوزن، بسمك لا يتجاوز 9.9 ملم ووزن 26 جرام فقط تأتي الساعة بشاشة AMOLED مربعة مقاس 1.82 بوصة، تعرض الألوان بدقة عالية وسطوع مذهل حتى تحت أشعة الشمس، مما يجعل القراءة والتفاعل مع الساعة أكثر سلاسة ومتعة.

مراقبة صحية ذكية 24/7

هذه الساعة ليست مجرد أداة لمعرفة الوقت، بل هي طبيب متنقل على معصمك. فهي مزودة بمجموعة من المستشعرات المتطورة التي تتابع صحتك على مدار الساعة، مثل:

قياس معدل ضربات القلب بشكل لحظي

مراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)

تتبع النوم بدقة مع تحليل مراحله

قياس مستوى التوتر والتنفس

متابعة الدورة الشهرية للنساء

كل هذه الخصائص تجعل من الساعة أداة مثالية للحفاظ على صحتك وفهم جسدك بشكل أعمق.

بطارية تدوم وأداء لا يُقارن

رغم كثرة مزاياها، إلا أن الساعة تتميز بعمر بطارية طويل يصل إلى 10 أيام من الاستخدام العادي، و7 أيام مع استخدام مكثّف تدعم أيضًا أكثر من 100 وضع رياضي، بالإضافة إلى نظام GPS مدمج، ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، ما يجعلها رفيقًا مثاليًا أثناء التمارين والأنشطة اليومية.