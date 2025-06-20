الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت شركة هونور (Honor) هاتفها الجديد Honor GT، ليكون بمثابة الصفعة التقنية التي تهز عرش المنافسين الكبار من كوريا وأمريكا الهاتف جاء بتصميم جريء، وهيكل انسيابي يعكس الذكاء الصيني في دمج القوة بالجمال. من اللحظة الأولى، يشعر المستخدم بأنه أمام جهاز مختلف، مصمم بعناية ليفرض كلمته في كل الفئات.

«الصيني بيفرض كلمته» ..هاتف هونور Honor GT يكسر هيمنة الكوري والأمريكي بأقوى معالج وشحن 100 واط .. «مين يقدر

هاتف Honor GT يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، الذي يُعد الأقوى حاليًا في سوق الهواتف الذكية، ما يضمن أداءً مذهلًا سواء في الألعاب الثقيلة أو التطبيقات متعددة المهام ويكتمل الأداء ببطارية ضخمة بسعة 5200 مللي أمبير، مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 100 واط، ما يعني شحن الهاتف من 0% إلى 100% خلال أقل من 25 دقيقة فقط!

أبرز المواصفات التقنية

الشاشة: OLED بحجم 6.78 بوصة، بدقة +FHD ومعدل تحديث 144 هرتز

المعالج: Snapdragon 8 Gen 3

الذاكرة: RAM حتى 16 جيجابايت

التخزين: حتى 512 جيجابايت

البطارية: 5200 مللي أمبير – شحن سريع 100 واط

كاميرا احترافية وسعر صادم.. «مين يقدر عليه؟»

الكاميرا الخلفية في Honor GT ثلاثية العدسة بدقة:

108 ميجابكسل (رئيسية)

12 ميجابكسل (زاوية واسعة)

5 ميجابكسل (ماكرو/عمق)

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل، مثالية لعشاق السيلفي وصناع المحتوى.

أما المفاجأة الحقيقية فهي السعر، حيث يبدأ من 460 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، ما يجعله في متناول يد فئة واسعة من المستخدمين، مع مواصفات تضاهي أغلى الهواتف في السوق.