الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد هاتف Sony Xperia 1 VII أحد أبرز الهواتف الذكية الرائدة التي تقدمها شركة سوني، ويأتي هذا الإصدار ليواصل إرث السلسلة الشهيرة بتركيزها الكبير على الجودة البصرية والصوتية وتجربة المستخدم المتميزة، خاصة في مجالات التصوير السينمائي وتشغيل الوسائط. يقدم الهاتف مواصفات تقنية عالية وتصميماً أنيقاً، مما يجعله منافساً قوياً في فئة الهواتف الرائدة.

«ذكاء Sony في جيبك».. Xperia 1 VII يجمع ما بين خبرة Alpha في التصوير وفنون Bravia وWalkman في الصوت | تجربة

يعتمد Sony Xperia 1 VII على فلسفة تصميم سوني الكلاسيكية، حيث يأتي بتصميم مستطيل بزوايا حادة ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، ما يبرز تفرّده بين الهواتف الأخرى. الهاتف مصنوع من الألمنيوم والزجاج عالي الجودة، ويتميز بسماكة معتدلة ووزن متوازن يعطي إحساساً بالفخامة والمتانة.

الإطار الجانبي من الألمنيوم المعالج

الواجهة والخلفية بزجاج Gorilla Glass Victus

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68

التصميم يُظهر هوية الهاتف بوضوح، ويعزز من تجربة الاستخدام في مجالات الوسائط المتعددة بفضل الشاشة الطويلة.

الشاشة

الشاشة تُعد من أبرز نقاط قوة هاتف Sony Xperia 1 VII، حيث تقدم تجربة مشاهدة استثنائية بفضل تقنيات سوني المخصصة.

نوع الشاشة: OLED بقياس 6.5 بوصة

دقة 4K HDR مع دعم 10 بت ألوان

معدل تحديث 120 هرتز

دعم ألوان DCI-P3 وBT.2020

تمنح الشاشة ألواناً دقيقة وتبايناً عالياً، وهي مثالية لمحرري الفيديو، المصورين، ومحبي الأفلام، كما أن نسبة العرض الطولية 21:9 تجعلها مريحة للعرض السينمائي واستخدام التطبيقات الاحترافية.

الأداء والمعالج

يأتي الهاتف مزوداً بأحدث المعالجات لضمان أداء سلس وقوي في مختلف الاستخدامات:

المعالج: Snapdragon 8 Gen 3

ذاكرة الوصول العشوائي: 12 أو 16 جيجابايت

التخزين الداخلي: 256 أو 512 جيجابايت (قابل للتوسعة عبر microSD)

نظام التشغيل: Android 14 بواجهة سوني الخفيفة

يقدم Sony Xperia 1 VII أداءً متميزاً في المهام اليومية والألعاب الثقيلة، مع كفاءة عالية في إدارة الحرارة واستهلاك الطاقة.

الكاميرات والتصوير

تُعد الكاميرات من أبرز الجوانب التي ركّزت عليها سوني في هذا الهاتف، وتواصل تقديم تجربة تصوير احترافية تستهدف عشاق التصوير وصناع المحتوى.

كاميرا رئيسية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل (عدسة رئيسية – عدسة تليفوتو متغيرة – عدسة واسعة)

مستشعر Exmor RS المطوّر من سوني

تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطار/ثانية

دعم تطبيقات Photo Pro وVideo Pro للتحكم اليدوي الكامل

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بجودة عالية

يتيح الهاتف قدرات احترافية في التحكم اليدوي بالإعدادات، مشابهة لكاميرات Alpha من سوني، مما يضعه في مقدمة الهواتف المتخصصة في التصوير.

الصوت والتجربة السمعية

الصوت أحد أبرز نقاط القوة في Sony Xperia 1 VII، ويتميز بتجربة سمعية فائقة الجودة.

مكبرات صوت ستيريو أمامية

دعم تقنيات Hi-Res Audio وLDAC

منفذ سماعات 3.5 ملم

تسجيل صوت احترافي بجودة استوديو

تجربة الصوت على الهاتف غنية وواضحة، سواء عند استخدام السماعات أو مكبرات الصوت، وهي من التجارب القليلة التي تقترب من جودة الصوت في أجهزة الصوت الاحترافية.

البطارية والشحن

تم تزويد الهاتف ببطارية قوية تضمن استخداماً يدوم طوال اليوم، مع تقنيات شحن متطورة.

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط

دعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي

تقنيات تحسين عمر البطارية على المدى الطويل

يضمن Sony Xperia 1 VII توازناً بين الأداء العالي والحفاظ على عمر البطارية، مع استراتيجيات شحن ذكية تقلل من تدهور البطارية بمرور الوقت.

المميزات الإضافية

الهاتف يضم مجموعة من الخصائص التي تُكمل تجربة الاستخدام المتكاملة: