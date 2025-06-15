الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جريئة وغير متوقعة، طرحت شركة تكنو هاتفها الجديد Phantom X2 Pro، لتعلن بوضوح أنها لم تعد تكتفي بالمنافسة في الفئة الاقتصادية، بل أصبحت تسعى إلى حجز مكان لها في صفوف الهواتف الرائدة. الهاتف الجديد لا يشبه ما اعتدناه من تكنو، سواء من حيث التصميم أو المواصفات، ليؤكد أن “الناس هتشوف تكنو بعين جديدة”.

"تكنو قلبت توقعات الكل" .. هــاتف تــكـنـو فانتوم إكس ٢ برو بكاميرا متحركة وتصميم فخم..

أبرز ما يميز فانتوم X2 برو هو الكاميرا الخلفية المتحركة، وهي الأولى من نوعها في العالم ضمن الهواتف الذكية. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تأتي بعدسة بورتريه تنزلق للخارج عند التصوير، ما يوفّر تأثير عمق طبيعي يضاهي الكاميرات الاحترافية. إلى جانبها، توجد عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة ثالثة لتحسين التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

من ناحية التصميم، فإن الهاتف مصنوع من مواد فاخرة تشمل ظهرًا من الزجاج المصقول أو الجلد النباتي، ويتميز بانحناءات أنيقة وشكل مريح في اليد. تصميم وحدة الكاميرا بارز ومميز، ويعطي الهاتف مظهرًا فريدًا يليق بهواتف الفئة العليا.

الهاتف مزوّد بشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة، بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يجعل تجربة الاستخدام غاية في السلاسة، سواء في التصفح أو الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات.

من حيث الأداء، يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9000، أحد أقوى المعالجات في عالم أندرويد، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مما يمنح المستخدم أداءً سريعًا واستجابة ممتازة.

البطارية تأتي بسعة 5160 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يمكن شحن أكثر من 50% خلال أقل من 20 دقيقة فقط.

تكنو فانتوم X2 برو هو إعلان واضح بأن الشركة قررت تغيير قواعد اللعبة. الهاتف يجمع بين الابتكار، الفخامة، والقوة، مما سيجعل المستخدمين ينظرون إلى تكنو كعلامة تستحق الاحترام والتقدير في السوق العالمية. نعم، تكنو فعلاً .