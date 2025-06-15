واتساب يطور ميزة ذكية لمستخدمي أندرويد

واتساب يطور ميزة ذكية لمستخدمي أندرويديعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة لمستخدمي نظام أندرويد ستسمح لهم بمسح المستندات مباشرة بكاميرات أجهزتهم.

وسيكون هذا الخيار المقبل متاحًا ضمن قسم مشاركة المستندات، وسيتيح للمستخدمين مسح المستندات بسهولة دون الحاجة إلى استخدام تطبيق منفصل.

وبمجرد توفر هذه الميزة، سيتمكن المستخدم من اختيار خيار “Scan document” أي “مسح مستند”، ليتم تفعيل كاميرا الهاتف على الفور، بحب موقع “WABetaInfo” المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

وعند هذه النقطة، ستظهر معاينة الكاميرا، مما يتيح للمستخدم توجيه الكاميرا نحو المستند الذي يرغب في التقاط صورة له.

وسيوفر “واتساب” وضعين لمسح المستندات يناسبان جميع المستخدمين؛ وهما الوضع اليدوي والوضع التلقائي.

ويتيح الوضع اليدوي للمستخدمين التحكم بالكامل في وقت التقاط الصورة، وهو ما يكون مفيدًا بشكل خاص عند الحاجة إلى ضبط الإطار للحصول على صورة مسح ضوئي أكثر وضوحًا.

ومن ناحية أخرى، فإن الوضع التلقائي يكتشف حدود المستند تلقائيًا ويلتقط صورة له دون أي تدخل من المستخدم، مما يجعله خيارًا أسرع وأكثر ملاءمة عند الحاجة إلى صورة مسح ضوئي سريعًا.

وبمجرد التقاط الصورة، سواءً يدويًا أو تلقائيًا، سيحوّلها “واتساب” إلى ملف “PDF” على الفور، وستكون النتيجة مستند جاهز للمشاركة مباشرةً في أي محادثة.

ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير، ومن المتوقع أن يطرحها “واتساب” لمستخدمي نظام أندرويد في تحديث مستقبلي للتطبيق.