الرياض - كتبت رنا صلاح - يأتي Samsung Galaxy S25 Edge ليعيد تعريف تجربة الهواتف الذكية الراقية بتصميمه المنحني الأنيق وأدائه فائق السرعة، حيث يُعد امتدادًا حقيقيًا لفلسفة سامسونج في الجمع بين الإبداع والتقنية. يتميز الهاتف بشاشة Edge Infinity المنحنية من الجانبين بدقة +QHD وتقنية Dynamic AMOLED 3X، ما يوفر عرضًا بصريًا غامرًا بألوان حيوية وسطوع مذهل حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

«Samsung Galaxy S25 Edge» أقوى ما أنتجته سامسونج حتى الآن .. بشاشة Dynamic Edge من الجيل الجديد وتقنيات

يعتمد Galaxy S25 Edge لغة تصميم متقدمة، بالإطار المعدني اللامع والزجاج المحمي بطبقة مقاومة للخدش والصدمات.

يتميز بحواف منحنية أنيقة تجعل شكل الهاتف أنيقاً شبابيًا وسهل الإمساك.

الوزن لا يتجاوز حدود النظافة والرقة، ما يزيد من راحة الاستخدام لفترات طويلة وتجنّب إجهاد اليد.

الشاشة والتجربة البصرية

شاشة Galaxy S25 Edge من طراز Dynamic AMOLED 2X بمقاس حوالي 6.7 بوصة.

دعم دقة QHD+ مع ألوان غنية ونابضة، توازن ممتاز بين العرض الواضح والاقتصاد في استهلاك البطارية.

معدل تحديث متغيّر من 1 إلى 120 هرتز يوفّر انسيابية صور مثالية ويوفر في الطاقة.

الأداء والمعالج

يدمج الهاتف أحدث معالج من سامسونج أو كوالكوم، يلبّي كل مطلزمات المستخدم العادي والماهر والمحب للألعاب.

نظام تبريد فعال يمنع ارتفاع الحرارة في الاستخدام المكثف مثل الألعاب أو تصوير الفيديو الطويل.

تجربة نظام One UI من سامسونج سلسة وخالية من التقطّع، وتوفّر خيارات تخصيص وذكاء اصطناعي ذكي في التنبيهات والإضاءة.

الكاميرا والتصوير

ثلاثية العدسات في Galaxy S25 Edge:

عدسة رئيسية بدقة عالية تدعم التثبيت البصري.

عدسة تيليفوتو محترفة لزوم التقريب حتى x5 دون خسارة حادة في الجودة.

عدسة واسعة الزاوية مثالية للتصوير الليلي أو المناظر.

جودة الصور ممتازة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع أداء استثنائي في الوضع الليلي.

تصوير الفيديو يصل إلى 8K بمعدل ثابت، مع تثبيت بصري يجعل التسجيل سلساً وواضحاً.

البطارية والشحن

بطارية بحجم بين 4500 و5000 مللي أمبير، تصمد بسهولة ليوم كامل من الاستخدام المتوسط إلى المكثف.

دعم شحن فائق السرعة (سلكي ولاسلكي) يصل إلى سرعات قريبة من 65–80 واط، وشحن لاسلكي سريع وعكسي.

واجهة الشحن الذكي تمنح تجربة مريحة وسريعة (شحن 50% خلال 20 دقيقة تقريباً).

النظام والبرمجيات

يأتي الهاتف بنظام One UI 7 القائم على Android 15 أو إصدار أحدث، مع دعم سلس للواجهات والتغييرات.

ميزات جديدة مثل تقسيم الشاشة بسهولة، محسنات أداء الألعاب، وخصوصية محسّنة مع تتبع التطبيقات الخلفية.

الدعم البرمجي من سامسونج يتضمن 5 سنوات تحديثات أمنية و4 تحديثات كبرى لنظام التشغيل.

المزايا الإضافية

مقاومة ممتازة للغة والرطوبة وفق معيار IP68.

مستشعر بصمة Ultra‑Sonic” مدمج بالشاشة موثوق ودقيق.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G وواي‑فاي 7 مع بلوتوث 5.3 لاتصال سريع ومريح.

مكبرات صوت ستيريو محسّنة بالتعاون مع خبراء صوت لتوفير تجربة وسائط متكاملة.

سلبيات محتملة

السعر قد يكون مرتفعاً مقارنة ببعض المنافسين، رغم قيمة التجميع والأداء المرتفع.

انحناء الشاشة قد يجعل بعض أنواع حمايات الشاشة أكثر تكلفة أو تسبب انعكاسات بسيطة في الإضاءة.

البطارية جيدة، لكنها قد تبطُل لفترة أطول تحت الاستخدام المكثف (ألعاب مكثفة أو تصوير فيديو طويل)، رغم سرعة الشحن.