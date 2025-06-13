الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل شركة هواوي تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية لعام 2025، وهذه المرة مع إصدار جديد ضمن الفئة المتوسطة يحمل اسم Huawei Nova Y73. الهاتف يجمع بين التصميم المتين والمواصفات المقبولة، ويُعد خياراً مثالياً لمن يبحث عن توازن بين الأداء والسعر.

«هواوي نزلت الوحش الاقتصادي الجديد!» كل التفاصيل الرسمية حول (سعر ومواصفات Huawei Nova Y73) في مصر

التصميم والشاشة

الخامات والتصميم: الهاتف يتميز بتصميم أنيق ومتين مقاوم للماء والغبار بمعيار IP64، ويقاوم السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر.

نوع الشاشة: IPS LCD بقياس 6.67 بوصة.

دقة العرض: 720 × 1604 بكسل فقط.

معدل التحديث: 90 هرتز.

السطوع: يصل إلى 1000 شمعة، مما يجعل الشاشة مناسبة للاستخدام الخارجي.

الأداء ونظام التشغيل

المعالج: ثماني النواة Kirin 710A بدقة تصنيع 14 نانومتر – مناسب للمهام اليومية، لكنه ليس الأفضل للألعاب أو المهام الثقيلة.

نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة EMUI 12 (بدون خدمات Google).

الذاكرة والتخزين

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 8 جيجابايت.

خيارات التخزين:

128 جيجابايت.

256 جيجابايت.

ملاحظة مهمة: لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرات

الخلفية:

عدسة واحدة بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة f/1.8.

تدعم HDR والتصوير البانورامي.

تصوير فيديو بجودة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأمامية (السيلفي):

عدسة بدقة 8 ميجابكسل.

بفتحة f/2.0، مع دعم تصوير فيديو 1080p.

البطارية والشحن

السعة: ضخمة تصل إلى 6620 مللي أمبير.

القدرة:

شحن سلكي سريع بقوة 40 واط.

شحن عكسي بقوة 5 واط.

النتيجة: بطارية تصمد يوم كامل وأكثر بسهولة.

الاتصالات والميزات الإضافية

دعم NFC لتسهيل عمليات الدفع.

بلوتوث 5.1.

منفذ USB Type-C مع دعم OTG.

وجود IR Blaster (الأشعة تحت الحمراء).

لا يوجد مدخل سماعات 3.5 ملم.

سعر Huawei Nova Y73 في الأسواق

الدولة السعر التقريبي

العالم 180 يورو

مصر حوالي 10,144 جنيه مصري

السعودية حوالي 766 ريال سعودي

مميزات Huawei Nova Y73

تصميم متين ومقاوم للماء والغبار.

كاميرا خلفية قوية بدقة 50 ميجابكسل.

بطارية ضخمة تصمد ليومين تقريبًا.

دعم الشحن السريع بقوة 40 واط.

مزايا فريدة مثل NFC وIR Blaster.

عيوب Huawei Nova Y73