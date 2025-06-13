الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التنافس القوي في سوق الهواتف الذكية، تواصل شركة OPPO تقديم إصدارات متطورة تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والتصميم الأنيق. ومع إطلاق هاتف OPPO F29 Pro 5G، تؤكد الشركة التزامها بالابتكار، حيث يأتي هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات المتقدمة التي تجعله منافسًا قويًا في الفئة المتوسطة العليا.

لو بتدور على موبايل يشيل معاك سنين... اعرف تفاصيل هاتف OPPO F29 Pro 5G بأقوى مواصفات وأعلى أداء وبطارية

يتميز OPPO F29 Pro 5G بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 بوصة، تدعم دقة +FHD وتردد تحديث 120 هرتز. هذه المواصفات تضمن تجربة مشاهدة مريحة وسلسة، سواء كنت تتصفح التطبيقات أو تشاهد الفيديوهات. كما أن سطوع الشاشة العالي، الذي يصل إلى 2100 شمعة، يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، في حين أن طبقة الحماية من Gorilla Glass Victus 2 تضيف مقاومة إضافية للصدمات والخدوش.

أداء متفوق بمعالج متطور

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 7300 Energy المبني بتقنية 4 نانومتر، ما يمنحه كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وأداءً ممتازًا في الاستخدام اليومي والألعاب. ويوفر الجهاز خيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مما يسمح بتشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة كبيرة.

كاميرات عملية تلبي احتياجات التصوير اليومية

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مدعومة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. وتوفر الكاميرا صورًا واضحة في ظروف الإضاءة المختلفة، مع دعم لتقنيات مثل التثبيت البصري وتسجيل الفيديو بدقة 4K. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 16 ميجابكسل، وتعد مثالية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

بطارية ضخمة وشحن سريع

واحدة من أبرز مميزات الهاتف هي بطاريته بسعة 6000 مللي أمبير، والتي تضمن استخدامًا طويلًا يدوم طوال اليوم. وتدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط، مما يمكن المستخدم من شحن الهاتف من 0% إلى 45% في حوالي 20 دقيقة فقط، وهو رقم مميز للغاية مقارنة بمنافسين في نفس الفئة.

يأتي OPPO F29 Pro 5G بتصميم مقاوم للماء والغبار، ويحمل عدة شهادات اعتمادية مثل IP66 وIP68 وIP69، التي تؤكد قدرته على مقاومة الماء بضغط عالٍ والغمر الكامل، بالإضافة إلى حصوله على شهادة MIL-STD-810H التي تعني تحمله لظروف بيئية قاسية كدرجات الحرارة العالية والرطوبة والصدمات.